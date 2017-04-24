Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili olarak, "Şu anda bizim 'şu şekilde' diye herhangi bir ifademiz söz konusu değil. Burada tek bir ifademiz var, alın terinin hakkını koruyacak, güçlü şeffaf, sürdürülebilir, hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarımızla uzlaşı içerisinde şekillendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Müezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile İŞKUR arasında TESK Genel Başkanlığında imzalanan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

Küçük esnafın son 20-30 yılda önemli mesleki değişim ve dönüşümler yaşadığını belirten Müezzinoğlu, "OECD raporuna göre, 20 yıl sonra bugün icra edilen mesleklerin yüzde 50'sinden fazlası olmayacak. Bugün 10 yaşındaki bir çocuk veya 5 yaşındaki bir çocuk 25 yaşına geldiğinde bugün varolan mesleklerin yarısından fazlasının olmadığını veya dönüştüğünü görecek. Bizim bunu öngörerek esnafımızla olan iletişimimizi dünyayla yarışacak değişim ve dönüşümlere de hazırlayacak biçimde şekillendirmemiz kanaatindeyim." dedi.

Esnafın hem mahallesinde etkin ve güçlü olması hem de mesleğinin dinamiklerini geleceğe güçlü taşıması noktasında İŞKUR'un önemli sorumluluklarının bulunduğunu belirten Müezzinoğlu, İŞKUR'un imzalanan protokolle bu sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'yla istihdama önemli destekler verdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, bu kapsamda esnafın istihdamdaki dinamiklerinin de artırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Müezzinoğlu, çıraklığın son 30-40 yıldır en çok ihmal edilen alanlardan biri olduğunu ifade ederek, çıraklık eğitimi ve stajlara verilen desteklerle söz konusu alandaki açıkların gelecek yıllarda giderileceğini bildirdi.

"Bizim taslağımız henüz herhangi bir paydaşımızla paylaşılmadı"

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Müezzinoğlu, bir basın mensubunun "kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde çalışanların kıdem hesaplamalarının çalışılan dönemdeki ücretleri üzerinden hesaplanacağı" yönünde haberlerin medyada yer aldığını anımsatması üzerine, şunları söyledi:

"Bu ifadelerin hiçbiri bana veya hükümetimizden bir arkadaşa ait değil. Dolayısıyla sorunun muhatabının ben veya hükümetimizden bir arkadaşımız olduğu kanaatinde değilim. Geçtiğimiz hafta söyledim. Önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız. Şu anda bizim 'şu şekilde' diye herhangi bir ifademiz söz konusu değil. Burada tek bir ifademiz var, 'alın terinin hakkını koruyacak, güçlü şeffaf, sürdürülebilir, hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarımızla uzlaşı içerisinde şekillendireceğiz'. Bununla ilgili daha herhangi bir paydaşımızla görüşmüş değiliz. Dolayısıyla bugün medyaya yansıyan konular tamamen medya mensubu arkadaşlarımızın kendilerine göre bazı duyumlarıdır, yorumlarıdır."

Bir başka basın mensubunun kıdem tazminatıyla ilgili medyada yer alan haberlerin Bakanlığın hazırladığı taslakla uyuşan noktalarının olup olmadığını sorusuna Müezzinoğlu, "Bizim taslağımız henüz herhangi bir paydaşımızla paylaşılmadı." karşılığını verdi.

"Çalışma Bakanlığı olarak bizim gündemimiz olan bir bölüm değil"

Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bazı sendikaların Taksim'de kutlama taleplerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"1977'de Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs, emekçimiz adına da ülke insanımız adına da yüreğimizi burkan acı ve kara bir gün. Dolayısıyla buranın, bu günün unutulmaması, emekçimiz adına ve insanımız adına bundan üzüntü duyulması son derece tabiidir. Bunun yaşatılması da doğrudur. 'Kutlamalar Taksim Meydanı'nda yapılacak' denilmesinin ardından güvenlik açısından bir sıkıntı varsa buna İçişleri Bakanlığımız, ilin valisi karar verecektir. Konunun bu kısmı Çalışma Bakanlığı olarak bizim gündemimiz olan bir bölüm değil. Sendikalarımız, Türk-İş, Hak-İş beni arayarak kutlamalarını nerede, nasıl yapacaklarını ifade ettiler. DİSK'ten böyle bir talep de gelmedi."

"Dünya küçük işletmelere ağırlık veriyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de imzalalan protokolün çalışma hayatına istihdam sağlayacağını belirterek, "İnsanların girişimci ruhunun önünü açması için önemli bir proje, dolayısıyla çalışma hayatına yeni başlayacak girişimcilerin bundan yararlanması için önemli bir protokol olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın istihdamın artmasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bir çay ocağında bile üç kişi çalışıyor. Fabrikalar teknolojik gelişmelerden dolayı çalışan saysını azaltıyor. Bu yüzden dünya küçük işletmelere ağırlık veriyor, hem riski az hem de istihdama önemli düzeyde katkı veriyor." dedi.

Konuşmaların ardından, Müezzinoğlu ve Palandöken, istihdamı artırmayı amaçlayan, TESK ile İŞKUR arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokolün imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal ve diğer ilgililer katıldı.