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Bakanlık fındık fiyatlarına el attı

Fındık fiyatlarının aşırı düşmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Çelik 'Önümüzdeki hafta fındık alımı yapacağız' dedi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretlerinin ardından AA muhabirinin fındık fiyatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Fındık fiyatlarıyla ilgili maalesef tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğimizi buradan ifade ediyorum. Üreticinin alın teriyle, üreticinin emeğiyle uğraşanlara bu anlamda gerekli cevabı vermiş olacağız. Fındığın hak ettiği değeri alacağı şekilde, üreticimizi memnun kılacak şekilde piyasada olacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hükümetimiz, devletimiz her konuda olduğu gibi fındık konusunda da üreticimizin yanındadır."

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