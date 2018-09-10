Bankalar emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor

Bankalar emekliler için kıyasıya yarışıyor. Hem mevcut hem yeni emeklilere yönelik promosyon kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlem ve faiz fırsatları gibi avantajlar sunuyor. İşte bazı bankaların uygulamaları:.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor..

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıran gençlere, her emekli için 150 lira veriyor. İndirimli alışveriş imkanı da var..

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor..

GARANTİ: 450 liraya varan promosyon veriyor. Maaşı tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme, kredide indirimli faiz imkanı var..

ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli yakınını bankaya yönlendirene de 100 lira ödüyor..

İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartına ücret almıyor, özel faiz, ücretsiz havale-EFT imkanı sağlıyor..

ŞEKERBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verip, kredili mevduat hesabı açanlara 150 lira daha ödüyor. Ücretsiz işlemler, eve teslim maaş hizmeti var..

TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. (Takvim)