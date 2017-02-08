Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırsat buldukça halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Gaziantep'teki programları sırasında halkla diyalog kurmak için esnafla buluştuklarını, kahvehanede vatandaşla çay içtiklerini anlatan Şimşek, "Bunlar birer referandum çalışması değil, doğal olarak sürekli yaptığımız bir etkinlik." diye konuştu.

Görüşmeler sırasında kahvehanede referandum konularının da konuşulduğunu aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Milletimizin teveccühünden eminiz. İnanıyoruz ki milletimiz güçlü Türkiye, yönetimde istikrar için bu referandumda da geçmişte olduğu gibi beklenen sonuç çıkacaktır. Hatırlarsanız, geçmişte de halkımız referandumlara büyük teveccüh gösterdi, güçlü destek verdi. İnanıyorum ki bu referanduma da 'evet' diyecek, güçlü şekilde destek verecekler. Çünkü yaptığımız şey Türkiye'yi güçlendirecek, istikrarı güvence altına alacak. Bu çalışma inanıyorum ki ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin önünü açacak."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz kurlarındaki aşağı doğru eğiliminin devam edip etmeyeceğine ilişkin ise "Çıkarken de inerken de günübirlik kur hareketleri üzerine hiç yorum yapmadım, yapmayacağım da." yanıtını verdi.