Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut: Türkiye'de Ar-Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 liralık teşvikle dönecek

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, ”Türkiye’de artık Ar-Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 liralık teşvikle belki de geri dönecek duruma geldi. Dolayısıyla biz şirketlerin Ar-Ge’den vazgeçmeden yatırımlara devam etmelerinin desteklendiği bir döneme girdik.” dedi.

Ermut, ABD’li bilgi teknolojileri ve ağ şirketi Cisco’nun İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI 3 Teknokent’te hizmete sunduğu Cisco İnovasyon Merkezi’nin açılış töreninde Türkiye’de yatırım ortamının gelişim sürecini anlattı.

Cisco’nun müşterileri, iş ortakları, tedarikçiler, girişimciler, üniversiteler, kamu ve endüstri paydaşları arasında iş birliklerini ve Türkiye’deki dijital inovasyonun hızını artırmak için kurduğu merkezin hayırlı olmasını dileyen Ermut, “Bizim başından beri çok inandığımız, gerçekleşmesinde mümkün olduğu kadar emeklerimizin bulunmasından büyük mutluluk duyduğumuz bir projenin açılışındayız. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti anlatmak hakikaten çok zor.“ diye konuştu.

Ajans olarak Türkiye’nin yatırım ortamını dünyaya tanıtarak yatırımları desteklediklerini anlatan Ermut, ajansın küçük, kompakt ve hızlı bir ekipten müteşekkil olduğunu ifade etti.

Türkiye’de doğrudan yatırımlarla ilgili farkındalığın son 15 yılda arttığını belirten Ermut, “Biz hala ülkemizin potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Şirket kurma sürelerinin kısaldığını belirten Ermut, “Mart ayı içinde bir devrimsel reform yapıldı. 2002’den önceki bürokratik süreci neredeyse 30 gün süren, daha sonra da yaklaşık 6,5 güne indirilmiş olan şirket kurma süresini artık birkaç saate indirmiş bulunmaktayız. Ticaret Sicil Müdürlükleri tek başvuru noktası olarak süreci yönetmeye yetkili hale getirildi.” bilgilerini verdi.

"Artık o eski nesil de öğrenmeye hevesli"

Ankara’daki bürokratların ve siyasilerin teknoloji ve inovasyona dair farkındalığının artmaya başladığını anlatan Ermut, kendi tecrübelerinden hareketle Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini örnekledi. Ermut şöyle konuştu:

“Ben 2006’da kurulduğundan beri ajansta görev yapmaktayım. Doğrudan yatırımlar, inovasyon, Ar-Ge’nin önemi, yatırımcıların beklentileri gibi konularda farkındalığın çok ciddi oranda arttığını en azından söyleyebilirim. Tabii ki özellikle kendimi de belki eski nesle dahil ederek konuşursam bazı şeyleri anlatmak her zaman kolay olmuyor. Ar-Ge, inovasyon, yapay zeka, bilmem ne… Bunlar Ankara’daki bazı abiler için hala anlaması, kavraması, somutlaştırması zor kavramlar.

Neticede projelerin yıllarca devam edip hiç bitmediği nesillerden gelen insanlar. Onlar için önemli bir proje, böyle ‘İnovasyon, Ar-Ge merkezi mi istiyorsun?’ al sana dört tane duvar diktim, üstüne de çatı, yap burada inovasyonu…’ deme eğilimindeler. ‘Finans merkezi mi tamam, gayrimenkul gibi yapalım 4 tane bina, al sana finans merkezi.’ O nesil için onlar önemliydi, daha somuttu, anlaması daha kolaydı, gerçekleştirilmesi daha önemliydi. Bu yeni nesilde bazı şeyler artık daha ön plana çıkıyor. En azından şunu söyleyebilirim artık o eski nesil de öğrenmeye hevesli. Bazı şeylerin artık daha farklı bir şekilde önemli hale geldiğinin farkındalar. Geri dönüşler daha kuvvetli…”

"Şirketlere Ar-Ge personelinin maaşına kadar destekler sağlanıyor"

Ermut dünya genelinde devletlerin girişimci çekmek için yatırım ajansları kurduğunu belirterek, ABD’de artık eyaletlerin kendi aralarında rekabet ettiği yapıların oluştuğunu kaydetti.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devrim niteliğinde desteklerin devreye alındığını hatırlatan Ermut, “Türkiye’de artık Ar-Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 liralık teşvikle belki de geri dönecek duruma geldi. Dolayısıyla biz şirketlerin bu zor dönemlerinde de artık Ar-Ge’den vazgeçmeden bu yatırımlara devam etmelerinin en azından devlet tarafından desteklendiği bir döneme girdik. Artık şirketlere Ar-Ge personelinin maaşına kadar destekler sağlanıyor. Dolayısıyla Ar-Ge, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de her geçen gün artarak destek vermeye devam edeceği alanlardan bir tanesi.” değerlendirmesinde bulundu.