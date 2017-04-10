"Bayrağa el uzatanı gömeriz"

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) düzenlediği çalıştayda konuşan Albayrak, şunları söyledi: “Andersen’den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki darbe girişimi ilk defa başarısız oldu.

MİLLET ÇOK CESUR

Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor, elhamdülillah… Eğer birlik ve beraberlikte Türkiye gelecek 10 yıl ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz. Bu yüzyılın kaderi de bunun üzerine şekillenir. Tek millete karşı olmak, bu topraklardaki 80 milyonu bir millet olarak görmemek demektir. Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağa yüzyıllardır el değdirmedik, yere düşürmedik. Onlar başta olmak üzere, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerini dağlarda inlerine gömdük. Bu bayrağa el uzatanları da aynı şekilde gömmeye hazırız. Eğer bu anayasa ile ülke bölünecek olsa, en ön safta Kandil olur, FETÖ olur. Kusura bakmayın bu toprağın santiminde gözü olanı gömeriz. Aksini söyleyen defolsun gitsin.”