Beş koldan ticaret atağı
Hafta içinde Mısır’la 4 yıl, İsrail’le ise 7 yıl aradan sonra başlayan ilk temas, iş dünyasına umut verdi. Bu iki ülkeye İran, Irak ve Rusya da eklendiğinde ‘5 koldan kriz’, yerini ‘5 koldan ticaret’e bırakmış oldu.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
MISIR AFRİKA İÇİN TİCARİ KAPI OLACAK
Dört yıl aradan sonra ilk kez Türk-Mısır İş Forumu hafta başında Kahire’de düzenlendi. Forumda Türkiye’den 35, Mısır’dan ise 80 iş adamı yer aldı. Darbe öncesi toplam 3 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğu Mısır Afrika pazarına açılmak için Türk işadamları için stratejik bölge konumunda bulunuyor. Kahire’deki görüşmelerde bulunan Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Mısırlı işadamlarının kendilerini gayet iyi karşıladıklarını söyledi. “Görüşmeler gayet güzel geçti. Siyasi anlamda da olumlu bir hava vardı” diyen Ekinci “Ekonomik ilişkilerde yaşanacak olumlu gelişmeler siyasi ilişkileri de canlandıracaktır. Zaten genel anlamda ülkeler arasındaki siyasi gerilimlerin ticari iş birliklerine yansıtılmaması lazım. Mısır önemli bir inşaat çeliği tüketicisi. Mısır’da kullanılan inşaat çeliğinin büyük bir kısmının Türkiye tarafından sağlanıyor. Bizimle iş birliği yapmaları Mısır’ın kendi menfaatine” dedi.
TURİZM VE ENERJİDE EN ÖNEMLİ PARTNER RUSYA
Sorun yaşanan ülkeler arasında ekonomik ataktaki en önemli adım Rusya ile atıldı. 9 Ağustos 2016’da St. Petersburg’da gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirve ile yeni bir sayfa açıldı. Bu ülkeye ihracat yeniden başlarken, Rus turistler de yeniden Türkiye’ye koştu. Bugün gelinen durumu değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan “İleriye dönük yatırım çalışmalarında ve siyasi istikrar açısından Türkiye, bölgede parlayan yıldız gibi. Rusya ile daha çok iş yapabilecek bir ülkeyiz. Rusya ile Türkiye arasında Mavi Akım, Akkuyu Nükleer Santrali gibi enerji projeleri devletler arasında var. Rusya, bir petrol devi. Petroldeki fiyat düşüşü de Rusya’nın ekonomisini sarstı. Dolayısıyla onlara ihracatımızda da azalma yaşandı. Fakat petrol fiyatı artarsa iş hacmi de artacaktır. Rusya’ya mal satmak isteyenlerin petrol fiyat artışını takip ederek iş bağlantılarını kurması gerekir. Çünkü o dönem Rusya’ya ihracat artacaktır. Yatırım olanakları da hızlanacak. Zaten Türk firmaları Rusya’da var. Ülkeyi iyi biliyorlar. Bu tecrübe ile ekonomik ilişkiler artacak” dedi.
DOĞALGAZ AKACAK TURİST ÇOĞALACAK
Hafta içinde Ankara’da 7 yıl aradan sonra Türk ve İsrail dışişleri heyetlerinin ilk istişare toplantısı gerçekleşirken, Türkiye’den bir heyet de 7-8 Şubat’ta İsrail’e giderek bir dizi görüşme gerçekleştirecek. İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısı 2010’da 550 bine ulaşırken, bu rakam kriz döneminde 75 bine kadar geriledi, sonradan 225 bine yükseldi. Rakamın yeniden 500 binin üzerine çıkması için çalışılıyor. Ziyarette turizmin yanında iki ülke ticaretinin artırılması için İsrail gazının Türkiye üzerinden sevk edilmesinin de görüşüleceği düşünülüyor. Filistin’de yatırımları bulunan SEM Plastik’in Genel Müdürü Yavuz Eroğlu “İsrail ile Türkiye arasında çok sıkı bir ticari işbirliği ve kültürel yakınlık bulunuyor. İsrail’de Türk ürünleri genel anlamda rağbet görüyor. ABD’ye gümrüksüz ürün satmak içinde İsrail iyi bir üs” diye konuştu.
IRAK PAZARINDA YENİ FIRSATLAR VAR
Başbakan Binali Yıldırım’ın 7 Ocak’ta Bağdat, 8 Ocak’ta da Kuzey Irak yönetimiyle yaptığı görüşmelerde önemli ekonomik kararlar alındı. Türk bankalarının yeni şubeler açması için teklifler gelirken, Bağdat yönetimiyle de ekonomik işbirliğinin çoğaltılması yönünde Habur sınır kapısından araç geçiş sayısının arttırılması, Irak gazının ucuza alınması, petrol ve gaz arama faaliyetlerinin arttırılması ve Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta daha çok iş yapması yönünde kararlar alındı. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Irak ile yaşanan kriz nedeniyle ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşandığını belirterek “Yıldırım’ın ziyareti bölge ticaretine can suyu verdi” dedi.
İRAN DOĞU’YU CEZBEDİYOR
İran, ambargonun geçen yıl kaldırılmasıyla Türk yatırımcısı için en büyük pazarlardan biri haline geldi. İki ülke arasında 9 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunurken, bunun önemli kısmını Türkiye’nin İran’dan satın aldığı doğalgaz oluşturuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminde kısa vadede hedef 30 milyar doları yakalamak. İran’dan Türkiye’ye yılda 1.7 milyon turist geliyor. Ambargonun kaldırılmasıyla Türkiye ile ticaretindeki tercihli ürün sayısının 400’e çıkarma kararıyla da birlikte hükümetin Doğu ve Güneydoğu’da 23 il için uygulandığı Cazibe Merkezi Programı ile kurulacak fabrikaların İran için yoğun üretim yapması planlanıyor.
DEİK Türk-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, İran ile ticaretin artması için Türkiye’deki ekonomik teşviki işaret ederek “Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da hükümetin sanayi teşviklerini takip eden yatırımcının İran pazarına yönelmesiyle ticaretin 30 milyar dolara çıkmaması için bir sebep yok” dedi.
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