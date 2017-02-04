Beş koldan ticaret atağı

IRAK PAZARINDA YENİ FIRSATLAR VAR

Başbakan Binali Yıldırım’ın 7 Ocak’ta Bağdat, 8 Ocak’ta da Kuzey Irak yönetimiyle yaptığı görüşmelerde önemli ekonomik kararlar alındı. Türk bankalarının yeni şubeler açması için teklifler gelirken, Bağdat yönetimiyle de ekonomik işbirliğinin çoğaltılması yönünde Habur sınır kapısından araç geçiş sayısının arttırılması, Irak gazının ucuza alınması, petrol ve gaz arama faaliyetlerinin arttırılması ve Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta daha çok iş yapması yönünde kararlar alındı. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Irak ile yaşanan kriz nedeniyle ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşandığını belirterek “Yıldırım’ın ziyareti bölge ticaretine can suyu verdi” dedi.

İRAN DOĞU’YU CEZBEDİYOR

İran, ambargonun geçen yıl kaldırılmasıyla Türk yatırımcısı için en büyük pazarlardan biri haline geldi. İki ülke arasında 9 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunurken, bunun önemli kısmını Türkiye’nin İran’dan satın aldığı doğalgaz oluşturuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminde kısa vadede hedef 30 milyar doları yakalamak. İran’dan Türkiye’ye yılda 1.7 milyon turist geliyor. Ambargonun kaldırılmasıyla Türkiye ile ticaretindeki tercihli ürün sayısının 400’e çıkarma kararıyla da birlikte hükümetin Doğu ve Güneydoğu’da 23 il için uygulandığı Cazibe Merkezi Programı ile kurulacak fabrikaların İran için yoğun üretim yapması planlanıyor.

DEİK Türk-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, İran ile ticaretin artması için Türkiye’deki ekonomik teşviki işaret ederek “Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da hükümetin sanayi teşviklerini takip eden yatırımcının İran pazarına yönelmesiyle ticaretin 30 milyar dolara çıkmaması için bir sebep yok” dedi.