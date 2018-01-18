Beyaz eşya sektörü 2017'de yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşya sektörünün 2017 performansı ve 2018 beklentilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye beyaz eşya sektörünün büyüklük itibarıyla dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Güler, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada 2017 yılında 25 milyon 700 bin beyaz eşya satışı gerçekleşirken, sektör toplam yüzde 7,3 büyüdü. İhracatta 2017 yılında yüzde 6, iç piyasada yüzde 10,7 artış yaşandı. İhracat ve iç pazar birlikte TÜRKBESD tarihinde en büyük satış rakamını gördük. Ağustos ayında 2 milyon 479 bin adetlik satış gerçekleşti. 2017'de gelen ÖTV teşviki ile aylık ortalama 620 bin 951 adet satış gerçekleştirdik. 2016 yılında bu rakam 560 bin 748 idi. Yaptığımız hesaplara göre, ÖTV teşvikinin devlet bütçesine herhangi bir yükü bulunmamakta. Eğer bu teşvik çıkmasaydı, sektör ortalamada 400 bin satacaktı. ÖTV teşviki ile 400 bin yerine 620 bin satıldı. İlave hasılatının bütün kanallardaki brüt kar marjının KDV'si ÖTV kaybından büyük. Bu işten devlet bütçesine olumlu katkı oldu."

Gelen ÖTV teşviki ile satışların artması sonucu istihdam ve enerji gibi çoğu alanda iyileşmeler olduğunu, devletin, sektöre verdiği ÖTV teşvikinden bir kayıp yaşamadığını belirten Güler, 2016'nın son çeyreğinde 1 milyon 740 bin adet olan satışın 2017'nin son çeyreğinde 1 milyon 500 bin adet olduğunu bildirdi. Güler, "ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte beklediğimizin üstünde, yüzde 14'lük çift haneli bir küçülme yaşandı. Bu tip teşvik mekanizmalarının devam etmesinde fayda var." dedi.