Beyaz eşya sektörü 2017'de yüzde 7,3 büyüdü
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, '2017 yılında 25 milyon 700 bin beyaz eşya satışı gerçekleşirken, sektör toplam yüzde 7,3 büyüdü.' dedi.
- AA
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşya sektörünün 2017 performansı ve 2018 beklentilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye beyaz eşya sektörünün büyüklük itibarıyla dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını bildirdi.
Güler, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz noktada 2017 yılında 25 milyon 700 bin beyaz eşya satışı gerçekleşirken, sektör toplam yüzde 7,3 büyüdü. İhracatta 2017 yılında yüzde 6, iç piyasada yüzde 10,7 artış yaşandı. İhracat ve iç pazar birlikte TÜRKBESD tarihinde en büyük satış rakamını gördük. Ağustos ayında 2 milyon 479 bin adetlik satış gerçekleşti. 2017'de gelen ÖTV teşviki ile aylık ortalama 620 bin 951 adet satış gerçekleştirdik. 2016 yılında bu rakam 560 bin 748 idi. Yaptığımız hesaplara göre, ÖTV teşvikinin devlet bütçesine herhangi bir yükü bulunmamakta. Eğer bu teşvik çıkmasaydı, sektör ortalamada 400 bin satacaktı. ÖTV teşviki ile 400 bin yerine 620 bin satıldı. İlave hasılatının bütün kanallardaki brüt kar marjının KDV'si ÖTV kaybından büyük. Bu işten devlet bütçesine olumlu katkı oldu."
Gelen ÖTV teşviki ile satışların artması sonucu istihdam ve enerji gibi çoğu alanda iyileşmeler olduğunu, devletin, sektöre verdiği ÖTV teşvikinden bir kayıp yaşamadığını belirten Güler, 2016'nın son çeyreğinde 1 milyon 740 bin adet olan satışın 2017'nin son çeyreğinde 1 milyon 500 bin adet olduğunu bildirdi. Güler, "ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte beklediğimizin üstünde, yüzde 14'lük çift haneli bir küçülme yaşandı. Bu tip teşvik mekanizmalarının devam etmesinde fayda var." dedi.
"Destek verilmezse, 2018'de sektör büyümesi yüzde 2,5-3 olur"
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Güler, 2018 yılına ilişkin şu öngörülerde bulundu:
"Türkiye beyaz eşya sektörü olarak 2018'de ihracatta yüzde 6,4, iç piyasada yüzde 5,5 büyüme öngörüyoruz. İç pazar büyümesinde bir şartımız var. 2017 yılında verilen teşvikin son derece etkili olduğunu gördük. Buna benzer bir desteğin olması şartıyla 2018'de iç pazarda yüzde 5,5'lik bir büyümeyi bekliyoruz. Bu destek olmadığı takdirde mutlaka bunun altında, yüzde 2,5-3 arası bir büyüme olur. 2018 yılında toplamda sektörde yüzde 6,1'lik büyüme bekliyoruz."
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