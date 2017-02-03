Beyaz eşya ve mobilya alacaklara büyük fırsat
Hükümetten, ekonomi ve piyasaları canlandıracak sürpriz vergi düzenlemesi geldi. Bakanlar Kurulu, bazı beyaz eşyalarda yüzde 6.7 olan ÖTV’yi sıfırladı, mobilyada KDV’yi yüzde 8’e indirirken, konutta da KDV düzenlemesi yaptı. Böylece sektörlerde yüzde 10’a ulaşan indirimler olacak.
Hükümetin yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik açıkladığı desteklerden sonra bir destek de tüketicilere yönelik geldi. Bakanlar Kurulu, beyaz eşya, mobilya ve konutta ÖTV ve KDV düzenlemesi yaparak piyasalarda canlanmayı sağlarken, vatandaşlara da cazip fiyatlarla alım imkanı sağladı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, klimalar, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV 30 Nisan’a kadar sıfırlandı.
30 NİSAN’A KADAR
Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV’yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Konutta da KDV düzenlemesi yapıldı.
BÜYÜMEYE DESTEK
Sektör temsilcileri üç ay süreyle mobilya KDV oranının yüzde 18’den 8’e düşürüldüğünü, beyaz eşyadaki yüzde 6.7 ÖTV’nin de sıfırlandığını belirterek, yapılan indirimlerin tüketiciye de aynı oranda yansıyacağını söylediler. Ayrıca şirketlerin de düzenleyeceği kampanyaların sektörlerdeki hareketliliği desteklemesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi ve sektör temsilcileri yapılan düzenlemelerin ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket getireceğini belirttiler.
Beyaz eşya ve mobilyada fiyatların düşmesiyle beraber evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin eden sektör temsilcileri, düzenlemeleri ‘evleneceklere müjde’ olarak değerlendirdi. Üç önemli sektördeki düzenlemelerin diğer sektörleri de olumlu etkileyeceğini belirten ekonomistler de, düzenlemelerin büyüme oranlarına ve enflasyon verilerine de olumlu yansımasını bekliyor.
ÜÇ AY SÜRECEK
BEYAZ EŞYA: Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7 oranındaki özel tüketim vergisi 30 Nisan’a kadar sıfır olarak uygulanacak.
MOBİLYA: Döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV’si 30 Nisan’a kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.
YAT VE TEKNELER: Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak ÖTV oranı da sıfır olarak saptandı.
Borsada hisseleri yükseldi
ÖTV düzenlemesi sonrası ilgili Borsa İstanbul’da da sektör hisseleri endeksten pozitif ayrışarak güçlü yükseliş kaydetti. Vestel Beyaz Eşya gün içinde yüzde 7 civarı yükselmesinin ardından günü yüzde 6.76 yükselişle kapatırken Arçelik yüzde 3.21, Alarko Carrier yüzde 2.08, Doğtaş Kelebek yüzde 4.12 yükseldi.
Satışlar yüzde 20 artacak
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: Kararı sektör açısından olumlu karşılıyoruz ve tüketici için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketici de önemli bir avantaj yakalamıştır. Biz Arçelik olarak bunu daha agresif fiyatlandırma ve agresif kampanyalarla destekleyeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle mayıs ve haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ediyoruz. Her evin temel ihtiyacı olan beyaz eşyada sektörün çağrılarına cevap veren bu önemli gelişme ülke ekonomisine katkı sağlayan bir adım oldu.
Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız: Ocak ayında beyaz eşya satışlarında yüzde 25’e yakın düşüşler vardı. ÖTV indirimiyle satışlar canlanacak. Yüzde 6.7’lik ÖTV indirimi fiyatlarda aynı oranda indirim anlamına geliyor. Satışlar yüzde 20 artabilir. Bu kararın alınmış olması psikolojik olarak da sektörü canlandıracak. Bu indirimlerle piyasada ciddi bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Özellikle yaz aylarında yapılacak düğün dernek alışverişlerinin 30 Nisan’a kadar yapılacağını tahmin ediyoruz. Bazı bankalar, 12 aya kadar taksitlendirme de yapabildikleri için çeyizlik alışverişi erkene çekilecektir.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler: ÖTV indirimi hem üretici hem de tüketiciler için bir can suyu olacak. ÖTV teşviki 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500’ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir ekosistemi canlandırarak, ekonomik ivmeyi artıracaktır. İnanıyoruz ki, satışların artmasıyla satıştan elde edilecek gelirler, (Kurumlar Vergisi, KDV, stopaj, muhtasar vb) devletin ÖTV kaybını fazlasıyla karşılayacaktır. Ek satış ve bunu sağlayacak üretimle ek istihdam yaratılacaktır.
ZÜCDER Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan: Döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak alım gücünde yaşanan kaybın etkilerinin giderilmesi açısından; elektrik süpürgeleri, öğütücüler, karıştırıcılar, meyve ve sebze presleri, et-kıyma makineleri, su ısıtıcıları, saç kurutma makineleri, ütüler, mikro dalga fırınlarda vb. elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanması, sektör ve nihai tüketici açısından oldukça önemli ve sevindirici bir haber.
YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi sektörde heyecan yaratırken, kararın sektörü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mobilyada fiyatların yüzde 10 düşeceği, istihdamda da 100 binin üzerinde artış olacağı öngörüsünde bulunuyor. Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyanın, istihdam yüklü ve ihracata yönelik bir sektör olduğunu belirterek “KDV oranının düşmesi hem kayıt dışını azaltacak hem de sektörümüzün gerçek ihracata yönelik nitelikli mal satışını sağlayacak. İç pazarı hareketlendirecek. İç pazar hareketlenince nitelikli katma değerli ürün ihracatı da artıyor” diye konuştu.
BAYRAM HAVASI
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan da kararı uzun süredir beklediklerini, sektörde adeta ‘bayram havası’ yaşandığını ifade ederek, “Sektör uzun süredir zor durumdaydı. Bu karar belki de iflasların önüne geçti” dedi. Doğan “Piyasalar canlanacak, iç pazar hareketlenecek, kayıt dışılık azalacak. Sektörün yüzde 60’ı kayıt dışıydı. Bunun en az yarısı kayıt altına alınır” diye konuştu. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu ise “Mobilyanın kendisine yansıyan ham maddelerini etkilemese bile doğrudan yüzde 10 KDV indirimi anlamına gelecektir. Bu da fiyatları düşürecektir” dedi. Türkiye Mobilya Sektör Meclisi Başkanlığını sürdüren, aynı zamanda bünyesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya gibi önemli markaları barındıran Doğanlar Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da “Bu karar mobilya sektörünü harekete geçirecektir. 30 Nisan’a kadar sürecek bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de taleplerimizi ileteceğiz” dedi.
Dolar 9 Ocak öncesine döndü
ABD’de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından dolar düşüşe geçerken, borsa endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı. ABD’de işsizliğin yüzde 4.8’e yükselmesi sonrası dolar, TL karşısında yüzde 1 değer kaybetti. Dün sabah 3.75 seviyelerinde seyreden dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3.69 ile 9 Ocak seviyesine gerilerken, Euro da 4 lira seviyesinin altına indi ve 3.9704’ü gördü. Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişi ivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı.
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