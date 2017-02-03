Beyaz eşya ve mobilya alacaklara büyük fırsat

Hükümetin yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik açıkladığı desteklerden sonra bir destek de tüketicilere yönelik geldi. Bakanlar Kurulu, beyaz eşya, mobilya ve konutta ÖTV ve KDV düzenlemesi yaparak piyasalarda canlanmayı sağlarken, vatandaşlara da cazip fiyatlarla alım imkanı sağladı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, klimalar, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV 30 Nisan’a kadar sıfırlandı.

30 NİSAN’A KADAR

Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV’yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Konutta da KDV düzenlemesi yapıldı.

BÜYÜMEYE DESTEK

Sektör temsilcileri üç ay süreyle mobilya KDV oranının yüzde 18’den 8’e düşürüldüğünü, beyaz eşyadaki yüzde 6.7 ÖTV’nin de sıfırlandığını belirterek, yapılan indirimlerin tüketiciye de aynı oranda yansıyacağını söylediler. Ayrıca şirketlerin de düzenleyeceği kampanyaların sektörlerdeki hareketliliği desteklemesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi ve sektör temsilcileri yapılan düzenlemelerin ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket getireceğini belirttiler.

Beyaz eşya ve mobilyada fiyatların düşmesiyle beraber evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin eden sektör temsilcileri, düzenlemeleri ‘evleneceklere müjde’ olarak değerlendirdi. Üç önemli sektördeki düzenlemelerin diğer sektörleri de olumlu etkileyeceğini belirten ekonomistler de, düzenlemelerin büyüme oranlarına ve enflasyon verilerine de olumlu yansımasını bekliyor.