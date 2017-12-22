Güncel Bitcoin kaç TL ne zaman yükselecek? Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin nedir neden düşüyor Bir Bitcoin kaç Dolar TL son dakika 22 Aralık fiyatları merak ediliyor. Dijital para birimi bitcoin nasıl alınır sorusunun yanıtları araştırılıyor. Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor. Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, son dönemde ciddi tartışmalara konu olan dijital para Bitcoin'in finans kurumları ve devletler için bir tehdit haline geldiğini bildirdi. Peki Bitcoin uyarısı en son ne oldu? Uzmanlar bitcoin alacaklar için hangi uyarılarda bulundu? Bitcoin'in mevcut sistemden farkının tamamen dijital ağ üzerinde kullanılabilmesi olduğunu aktaran Polat, bu sistemin banka ve Merkez Bankası gibi kurumları ortadan kaldırarak doğrudan kişiler arasında para ve varlık transferi ile saklama ortamı oluşturduğunu ifade etti. İşte Bitcoin nedir neden düşüyor Bir Bitcoin kaç Dolar TL son dakika 22 Aralık fiyatları haberimizde…

Yatırımcılara "Bitcoin" uyarısı!

Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, son dönemde ciddi tartışmalara konu olan dijital para Bitcoin'in finans kurumları ve devletler için bir tehdit haline geldiğini bildirdi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital para Bitcoin'in 2008 yılında mevcut finans sistemine alternatif olarak ortaya atılmış bir finans sistemi olduğunu söyledi.

Bitcoin'in mevcut sistemden farkının tamamen dijital ağ üzerinde kullanılabilmesi olduğunu aktaran Polat, bu sistemin banka ve Merkez Bankası gibi kurumları ortadan kaldırarak doğrudan kişiler arasında para ve varlık transferi ile saklama ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Polat, Bitcoin'in 2009-2013 yılları arasında internetin yeraltı ekonomisi tarafından keşfedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada özellikle uyuşturucu, silah gibi birtakım satışlar oldu ve bu alım satımlarda bir para birimi olarak kullanılıyordu. Zamanla gelişince döviz büroları da olmaya başladı. Dünyanın diğer paraları üzerinden de alınıp satılıp yatırımcıların da gündemine girdi. İlk kurulduğunda bir dolar bin 309 Bitcoin'di, şuanda bir Bitcoin 18 bin dolar. Dolayısıyla 16-17 milyon kat büyüyen bir dijital para biriminden bahsediyoruz. Türkiye'de alım satım yapan 3-4 kripto para borsasının bilgilerine göre aşağı yukarı 150 bin kişi alım satım yapıyor."

- "Çok kaygan bir platform"

Dijital cüzdan açmasını bilmeyen ve internetle hiç ilişkisi olmayan insanların Bitcoin'e yatırımcı olmaya çalıştıklarını, bu durumun tehlikeli olduğunu vurgulayan Polat, "Bu konuda aracı olarak kullanılan kişiler tarafından da dolandırılanlar var. Yatırımcıların bu konularda dikkat etmesi lazım. Çok kaygan bir platform burası, bilmeyen hiç kimsenin adımını bile atmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Bitcoin'ini kullanacak ve yatırım yapacak kişilerin interneti iyi bir biçimde kullanabilmesi gerektiğini anlatan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitcoin, finans kurumları ve devletler için tehdit. Bir defa bu paralar aracısız kullanılmaya başladığından itibaren bankada değil dijital cüzdanlarda saklanmaya başlanacak paralar, o yüzden bankalar için bir tehdit. Ama daha büyük tehdit, artık Bitcoin kullanılmaya başlanırsa devletlerin enflasyon ve vergi gibi yönetim araçlarını da elinden alan bir noktaya gidiyor. Onun dışında Bitcoin ile ilgili yatırım yapanlar bu işi normal bir hisse senedi alıp satar gibi zannettikleri için burada manipülasyon yapıldığını bilmiyorlar. Burada herhangi bir kural ve düzenleme yok. Sizin o paranız herhangi bir borsaya gittiğinde, o borsa hacklendiğinde paranızı koruyacak herhangi bir devlet ve finansal bir kurum yok. Ayrıca normal hisse senedi alım satımı gibi zannettikleri için mesela çok yüksek çıkışlarda Bitcoin almak ve ondan sonraki dramatik düşüşlerde aslında hiç elinden çıkartılmaması gerekirken çıkartmak gibi tam yatırımcılığın tersine refleksleri oluyor insanların. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla insanların çoğu para kazanmak yerine tam tersine ellerindeki avuçlarındakini de kaybediyorlar. Burada kazananlar, bu işe uzun vadeli yatırım yapıp çok önceden alanlar ve ellerinde tutanlar. İki sene önce alsaydınız bunu 400 dolardı."

22 ARALIK BİR BİTCOİN KAÇ DOLAR, TL FİYATI NE KADAR?

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir.

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor.

Bitcoin'in piyasa değeri ise 280 milyar dolar civarında. Bu rakam ile Bitcoin şimdiden Mcdonald's, Verizon, Goldman Sachs gibi devleri geride bırakmış durumda.

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunuyor. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunarak işlem yapılabilmesini sağlıyor.

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapılacak şirket ile ilgili mutlaka araştırma yapılmalı. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşıp durum değerlendirmesi yapılabilir.

Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapı içerisinde.

Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor.

Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

BiTCOİN NASIL ÇALIŞIR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer.

Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir.

Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur.

Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür.

Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin vardır ve yeni Bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır.

Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR?

Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır.

Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Bitcoin mining'i kendi kuracağınız bir sistem ile yapabilirsiniz. Ancak son dönemde oldukça popülerleşen bir başka Bitcoin madenciği yöntemi ise hali hazırda büyük yatırımlar yapan platformlara yatırım yaparak kardan pay almak