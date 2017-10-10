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Bitcoin o ülkede yasaklanıyor

Sanal para birimi Eteryumu adeta kendi para birimi haline getirmeye çalışan Rusya`dan flaş bir hamle geldi. Rusya Merkez Bankası, Eteryum`un en büyük rakibi ve dünyanın en büyük sanal para birimi Bitcoin`in alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyecek.

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Sanal para birimi Eteryum'u adeta kendi para birimi haline getirmeye çalışan Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov, Rusya'nın Bitcoin'in alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyeceğini söyledi.
 
Shvetsov yaptığı açıklamada, "Bu konudan uzak duramayız. Bireysel yatırımcıların bu tür şaibeli enstrümanlara doğrudan ve kolaylıkla erişimlerine imkan veremeyiz" diye konuştu.
 
Kripto para birimi Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,89 artışla 4815,28 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,18 kayıpla 296,44 dolardan işlem görüyor.

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