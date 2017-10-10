Bitcoin o ülkede yasaklanıyor Sanal para birimi Eteryumu adeta kendi para birimi haline getirmeye çalışan Rusya`dan flaş bir hamle geldi. Rusya Merkez Bankası, Eteryum`un en büyük rakibi ve dünyanın en büyük sanal para birimi Bitcoin`in alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyecek.