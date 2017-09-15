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Bitcoin yüzde 16 değer kaybetti

Sanal para birimi Bitcoin yüzde 16 değer kaybı ile 7 gün üst üste düşüş kaydetti.

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Sanal para birimi Bitcoin yüzde 16 değer kaybı ile 7 gün üst üste düşüş kaydetti.

Çin hükümetinin geçen ay ülkede sanal para birimlerinin ilk halka arzında para toplamayı yasaklamasının ardından, bugün ise ülkenin en büyük sanal para piyasası BTC China, ülkede Bitcoin işlemlerinin durdurulacağını açıkladı.

BTC China tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada, Çin hükümetinin kararı sonrası BTC China'nın kendi üzerinden yaptığı tüm Bitcoin ticaretini 30 Eylül tarihi itibarıyla durduracağı belirtildi.

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 16 değer kaybederek 3,240 dolara kadar geriledi ve 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca Bitcoin, son 7 günde yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmiş oldu.

Sanal para biriminin değeri 2 Eylül tarihinde 5 bin doların üzerine tırmanarak rekor kırmıştı.

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