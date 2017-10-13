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Bitcoin'in değeri rekor seviyeye ulaşt

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri rekor seviyeye ulaştı.

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Bitcoin'in değeri, dünü 4,815 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 12 artışla 5,391 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Böylece, sanal para biriminin değeri hafta başından bu yana yüzde 17 ve bu ayın başından itibaren yüzde 24 artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 454 değer kazandı.

Çin hükümeti, ağustos ayında, ülkede sanal para birimlerinin ilk halka arzında para toplamayı yasaklamış ve ülkede Bitcoin işlemlerinin de kısa süre içinde durdurulacağını açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, Çin hükümetinin Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin işlemlerine daha fazla regülasyon getirerek devam edeceğinin bildirildiğine işaret ederek, bugün Bitcoin'e talebin arttığını vurguladı.

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