BM: Metro yatırımlarınız dünyada benzersiz

İstanbul’da hayata geçen başta Marmaray olmak üzere raylı sistem yatırımlarına Birleşmiş Milletler’den (BM) övgü geldi. BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos, İstanbul’un yaptığı devasa yera altı raylı sistem yatırımlarının sera gazı salınımının azaltılmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Sera gazı salınımlarının sınır tanımadan bütün dünyayı kuşatabileceğinden bahseden Clos, şöyle devam etti: “Kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl bir katkı sunduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İstanbul sera gazı salınımının azaltılması konusunda BM’ye çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü İstanbul devasa bir yer altı raylı sistem yatırımında bulundu. İstanbul’un metrolara yatırımının dünyada benzersiz bir örnek olduğunu söylemem gerekir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil ama yine de dünyanın en karmaşık yatırımlarından birini yapıyor. Dün ben bindim, derinlere inşa edilen inanılmaz bir yatırım. Sizlerin de bu yatırımı deneyimlemenizi özellikle tavsiye ediyorum.”

LALE OSMANLILARI’NDIR

Birleşmiş Milletler (BM) Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın başkanlığında dün başladı. BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos da UNACLA toplantısını lale zamanı İstanbul’da yapmasından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi: “Lalenin Hollanda’nın değil Osmanlı sultanlarının icadı olduğunu anlamışsınızdır. Osmanlı 200’ün üzerinde lale çeşidi oluşturmuş. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun da laleye benzediğini fark edeceksiniz. İstanbul lalenin dünyaya tanıtıldığı kenttir. Ondan sonra Hollandalılar bu laleyi kurnazlık yapıp almış ve ticari bir başarı haline getirmiştir.”