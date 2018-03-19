Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne göre en pahalı il İstanbul

Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne göre, geçen yıl fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Endeksler, Türkiye genelinde 100 lira karşılığı satın alınan belirli bir mal ve hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki lira cinsinden satış tutarlarının göstergesi olarak tanımlanıyor.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 114,8 ile İstanbul, en düşük bölgesi ise 93,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Bu değerler, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14,8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın ise yüzde 6,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde en pahalı bölge İstanbul

Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 94,9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 110,6 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak belirlendi.

Dağılım genişliği en yüksek ana grup olan konut ana grubunda da en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150,1 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 84,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlarda yer aldı.

Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107,1 ile İzmir'de görülürken, bu grupta en düşük endeks 93,5 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti.

Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 118,3 ile Ankara'da kaydedildi. Fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge ise 91,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olarak belirlendi.

Diğer ana gruplarda endeks değerleri

Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan alkollü içecekler ve tütünde en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 100,2 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti. En düşük fiyat düzeyi endeksi, 99,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla'da kaydedildi.

Ev eşyası ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,7 ile İzmir'de belirlenirken, aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 89,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.

Sağlık ana grubunda fiyat düzey endeksi en yüksek bölge 145,3 ile Ankara, en düşük bölge 73,8 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

Eğlence ve kültür ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,6 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 94,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak belirlendi.

Eğitim ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 141,7 ile İstanbul'da kaydedildi. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 76,9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda da fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 110,1 ile İstanbul olarak dikkati çekerken, endeksin en düşük olduğu bölge 91,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak öne çıktı.

Haberleşme ana grubunda ise değişim gözlenmedi. Bunun nedeni olarak gruptaki telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi tüm madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması gösterildi.