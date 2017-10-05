Bomonti’ye 250 milyon dolar yatırım
Tahincioğlu tarafından Şişli Bomonti’ye inşa edilecek Nidapark Bomonti’deki 599 daire, metrekaresi 8.300 TL’den satışa çıktı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Tahincioğlu “Projenin yatırım değeri 250 milyon dolar” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Tahincioğlu, Şişli Bomonti’de hayata geçireceği Nidapark Bomonti projesinin lansmanını dün gerçekleştirdi. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, projenin arsa ve inşaat dahil yatırım yaptıklarını belirterek, “Bu projede kendi arsa stokumuzdaki bir arsa ile ilerliyoruz.Arsamızın üçte bir büyüklüğündeki komşu arsa ile birleştirdik.Toplam yatırım değerimiz yaklaşık 250 milyon dolar civarında” dedi.
151 DAİRE SATILDI
1+1’den 4+1’e kadar toplam 599 dairenin yer aldığı projede metrekaresi 8.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıldığını, dairenin yeri ve konumuna göre metrekare fiyatlarının 17 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirten Tahincioğlu, “Çok hızlı bir satış yakalayacağımızı düşünüyoruz. Projedeki 599 konuttan 151’i ön taleple satılmış vaziyette. Bu lansmanı bekleyen de önemli bir talep var. Projenin önemli kısmının hızlışekilde satılacağını düşünüyoruz” dedi. Tahincioğlu, projede yer alan 60 ofis ve 18 cadde mağazasının ise daha sonra satışa çıkacağını ifade etti.
FONLARLA ÇALIŞIYORUZ
Geleceğe ilişkin hedeflerinden de bahseden Özcan Tahincioğlu “2018-2020’de devam eden projelerimizden her yıl ortalama 3.5-4 milyar lira ciro bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz her yıl 1 milyar dolar civarında ürün satabilmek” diye konuştu. Gayrimenkul geliştiricilerin sermaye piyasası araçlarını yeterince kullanmadığına dikkat çeken Tahincioğlu, “Gayrimenkul yatırım fonları projelerimize yatırım yapıyor. Daha yeni 320 milyon liralık satış yaptık. Gayrimenkul yatırım fonları ile daha sık çalışmalarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
YÜZDE 5 PEŞİNAT
Tahincioğlu Genel Müdürü Alpaslan Çalım Nidapark Bomonti’nin ödeme şartlarını
anlatarak “Ödemelerde cazip ödeme avantajları var. Projede yüzde 5 peşinat, 6 ay sonra yüzde 5 ara ödeme, 12 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, yüzde 80’lik kısmı 60 aya kadar yüzde 0 faiz, 61-120 aylık seçilen vadelerde ise yüzde 0.45 aylık faiz imkânı yer alıyor. Satışlarda anlaşmalı olan Vakıfbank, Halkbank, Akbank’tan kredi seçeneklerinden yararlanılabiliyor. Projede peşin alım yapmak isteyenlere ise yüzde 15 indirim yapılıyor” dedi.
1+1 DAİRE 745 BİN TL
Nidapark Bomonti projesi; Nidapark Bomonti Teras, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Meydan, Nidapark Bomonti Suit olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. İstanbul ve tarihi yarımada manzarasını gözler önüne seren Nidapark Bomonti Kule’de 1+1’den 4,5+1’e kadar daire tipleri bulunuyor. 1+1 daire fiyatları KDV dâhil 714.000 TL’den başlıyor. Projenin 3 yıl sonra teslim edilmesi planlanıyor.
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