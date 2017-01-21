Borsa 15 Temmuz öncesine döndü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son iki haftada yüzde 7.73 yükselerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi öncesi seviyesini yakaladı. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesindeki günü 82.623 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, darbe girişimden sonraki ilk işlem gününde yüzde 7.08 değer kaybetmiş ve izleyen 4 işlem günü içinde 70.426 seviyesine kadar gerilemişti. İlerleyen zamanlarda 73.000-79.000 bandı içinde hareket eden BIST 100 endeksi, yaşanan olumsuz gelişmelere karşın 2016’yı yıllık bazda yüzde 8.94 getiri ile 78.138 puandan tamamladı.

GEÇ GELEN RALLİ

Yeni yıla, dolar ve Euro’nun TL karşısındaki rekor seviyeleri görmesiyle satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, ilk birkaç günde 75.656 puana kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Özellikle yılın ikinci haftasından itibaren analistlerin ‘geç gelen Noel rallisi’ olarak nitelendirdiği hacimli bir yükseliş trendine giren BIST 100 endeksi, yatırımcısına iki haftada yüzde 7.73 kazandırdı ve bu haftayı 83.067 puandan tamamlayarak 6 ay sonra 15 Temmuz öncesi seviyesini aşmış oldu. Bu dönem içinde günlük 8.1 milyar liralık işlem hacmiyle tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekorunu da kıran Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, FETÖ darbe girişimi sonrasında oluşan fiyat boşluğunu da doldurmuş oldu.