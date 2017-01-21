Borsa 15 Temmuz öncesine döndü
Son iki haftada yüzde 7.73 yükselerek 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesine dönen BIST 100 endeksi için uzmanların öngörüsü, ilk etapta endeksin 85 bini ardından 90 bini göreceği şeklinde.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son iki haftada yüzde 7.73 yükselerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi öncesi seviyesini yakaladı. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesindeki günü 82.623 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, darbe girişimden sonraki ilk işlem gününde yüzde 7.08 değer kaybetmiş ve izleyen 4 işlem günü içinde 70.426 seviyesine kadar gerilemişti. İlerleyen zamanlarda 73.000-79.000 bandı içinde hareket eden BIST 100 endeksi, yaşanan olumsuz gelişmelere karşın 2016’yı yıllık bazda yüzde 8.94 getiri ile 78.138 puandan tamamladı.
GEÇ GELEN RALLİ
Yeni yıla, dolar ve Euro’nun TL karşısındaki rekor seviyeleri görmesiyle satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, ilk birkaç günde 75.656 puana kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Özellikle yılın ikinci haftasından itibaren analistlerin ‘geç gelen Noel rallisi’ olarak nitelendirdiği hacimli bir yükseliş trendine giren BIST 100 endeksi, yatırımcısına iki haftada yüzde 7.73 kazandırdı ve bu haftayı 83.067 puandan tamamlayarak 6 ay sonra 15 Temmuz öncesi seviyesini aşmış oldu. Bu dönem içinde günlük 8.1 milyar liralık işlem hacmiyle tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekorunu da kıran Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, FETÖ darbe girişimi sonrasında oluşan fiyat boşluğunu da doldurmuş oldu.
ENDEKSİN İLK HEDEFİ 85.000
İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, 2017’ye girilmesiyle birlikte dolar endeksinde 104’ten 100’e doğru oluşan gevşemenin gelişmekte olan ülke piyasaları için de pozitif etki yarattığını belirterek, şunları kaydetti: “Gelişmekte olan ülke endeksi yıl başından bugüne yaklaşık yüzde 5 yükseldi. BIST 100 de bu rüzgardan faydalandı. Zaten dolar bazında ucuzlayan endekste, fiyat/kazanç bakımından yüzde 40’lara varan iskontonun olması ve diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre negatif ayrışması BIST 100’ün pozitif seyir izlemesini ve 83.000 direncini test etmesini sağladı.” Turşucu, gelecek dönemde endeksin sırasıyla 85.000 ve 90.000’i görmesini beklediğini söyledi.
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