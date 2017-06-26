Borsa dünya liderliğine hazırlanıyor

Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yatırımcısına ortalama yüzde 27,52 kazandırırken, bu performansı ile dünya genelinde öne çıkan borsalar arasında yılın ilk yarısında dünya liderliğine hazırlanıyor. 2016 yılını 78.138 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne kadar yükseliş trendinde hareket etti ve rekorlarla taçlandırdığı yılın ilk yarısının tamamlanacağı son 3 işlem gününe, 100.000 seviyesine yakın 99.639 puandan girdi. Bu dönem içinde tarihinin en yüksek seviyelerini gören ABD borsaları, 2016 kapanışına göre yüzde 8 ile yüzde 16 arasında yükselirken, Avrupa borsalarında ortalama getiri yüzde 7 seviyelerinde oldu. Borsa İstanbul’un en yakın rakipleri ise yüzde 25 değer kazanan Arjantin borsası ve yüzde 17 ile Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong borsaları oldu.

EN KÖTÜSÜ RUSYA

Başlıca dünya borsaları arasında bu dönemde en kötü performansı yüzde 14’lük azalış ile Rusya borsası gösterirken, değer kaybeden başka bir borsa olmaması dikkati çekti. Saxo Capital Markets Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Direktörü Özgür Hatipoğlu, 2017 senesinin küresel anlamda hisse yatırımcısına ilk yarıda bereketli geldiğini belirterek, “MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi 2017 Ocak başında 842 değerindeyken haziran ayı içinde 1.020’ye ulaşarak yüzde 20’nin üzerinde artış kaydetti. BIST 100 endeksi, geçen seneki negatif ayrışmanın ardından, ülkenin güçlü temel verileri sayesinde arayı kapamaya aday gözüküyor” dedi. Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt ise BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda kısa vadede 104.000-106.000 bölgesine kadar yükselişini devam ettirebileceğini belirtti.