Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 77.988,68 puandan başladı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
x

Açılışta BIST 100 endeksi 180,79 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile iletişim oldu.
 
Dün, güne satış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 76.883,74 puanı görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK), faiz oranlarını değiştirmemesi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır." açıklamasından olumlu etkilenerek yükselişe geçti.
 
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,84 artarak 77.807,89 puan ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA