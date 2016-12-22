Borsa güne nasýl baþladý? Döviz piyasalarýndaki son durum

Açýlýþta BIST 100 endeksi 120,49 puan yükselirken, bankacýlýk endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,10 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en çok kazandýran yüzde 1,07 ile menkul kýymet yatýrým ortaklýðý, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.

Dün, yükseliþle güne baþlayan BIST 100 endeksi 78.203,47 puana kadar yükselmesinin ardýndan etkisini artýran kar satýþlarý ile bu seviyelerde tutunamadý ve günü yüzde 0,24 düþüþle 77.619,47 puandan tamamladý.

Analistler, bugün yurt içinde veri akýþýnýn zayýf olduðunu, yurt dýþýnda ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme baþta olmak üzere açýklanacak verilerin takip edileceðini bildirdi.

Teknik açýdan BIST 100 endeksinin 78.000 ve 78.700 seviyelerinin direnç konumunda olduðunu belirten analistler, olasý geri çekilmelerde ise 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiðini kaydetti.