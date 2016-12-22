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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 düşüşle 77.404,74 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 düşüşle 77.404,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 214,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 6,84 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ABD'de açıklanan verilere kadar 77.500 - 77.700 bandında yatay bir seyir izledi. ABD büyüme verisinin ardından düşüşe geçen endeks 77.251 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, yarın İngiltere'de 3. çeyrek büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.000 ve 78.700 seviyelerinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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