Borsa günü düþüþle tamamladý

Borsa Ýstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 düþüþle 76.972,15 puandan tamamladý.

BIST 100 endeksi, önceki kapanýþa göre 432,59 puan azalýrken, toplam iþlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleþti. Bankacýlýk endeksi yüzde 1,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,21 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 0,73 ile menkul kýymet yatýrým ortaklýðý, en çok gerileyen ise yüzde 4,09 ile madencilik oldu.

Güne yatay baþlayan BIST 100 endeksi 77.588,76 puan seviyesine kadar çýktýktan sonra 77.500-77.000 bandýnda yatay bir seyir izledi. Analistler, gelecek hafta BIST 100 endeksinin Noel ve yýlbaþý tatilleri nedeniyle düþük iþlem hacmi ile yatay bir seyir izleyeceðini belirterek, teknik açýdan BIST 100 endeksin de 77.700 direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduðunu kaydetti.