Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 düşüşle 82.300,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 478,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi ise yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile tekstil deri oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 83.400 seviyelerinden etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 82.000-82.300 puanda dengelendi. Dolar/TL, gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 3,84 seviyelerine çıktı.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın TSİ 04.00'teki açıklamalarının ve Çin'de büyüme ile sanayi üretimi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 83.400 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor.