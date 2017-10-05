Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 düşüşle 104.334,31 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 213,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 105.000 puanı geçmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü 104.500 seviyenin altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de tarım dışı istihtam ve işsizlik başta olmak üzere açıklancak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA