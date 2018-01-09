Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 6,86 puan ve yüzde 0,01 artarak 116.311,36 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 824,87 puan ve yüzde 0,71 değer kaybederek 115.479,64 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.942,05 puanı, en yüksek 116.647,17 puanı gören endeks, günü yüzde 1,10 azalışla 115.022,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 1,44, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.636,84 puan ve yüzde 1,15 azalarak 140.685,68 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 241'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Vestel Elektronik, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.311,27 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.311,27 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 159 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7527 lira, satışta 3,7678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7428 lira, satışta 3,7578 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,41'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 789 milyon 364 bin 18,72 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 122 milyon 882 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,08 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1929, sterlin/dolar paritesi 1,3515, dolar/yen paritesi de 112,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,79 dolardan işlem görüyor.