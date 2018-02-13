Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 496,21 puan ve yüzde 0,43 artarak 115.317,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 568,96 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 115.390,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.430,63 puanı, en yüksek 115.670,07 puanı gören endeks, günü yüzde 0,28 azalışla 114.494,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 101,42 puan ve yüzde 0,07 azalarak 140.645,72 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 111'i prim yaptı, 270'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Vakko Tekstil ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.325,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.325,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 162 bin 90 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7936 lira, satışta 3,8088 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8041 lira, satışta 3,8194 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,35'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 252 milyon 781 bin 441,91 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 51 milyon 75 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2361, sterlin/dolar paritesi 1,3894, dolar/yen paritesi de 107,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,12 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 266 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 85 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.