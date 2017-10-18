Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile madencilik oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 107.600 sınırına kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve 107.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de perkende satışlar ile ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Kansas City Fed Başkanı Esther George'un konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700'ün direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 104.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Çeyrek altın 248 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 151,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 151,60 liradan, 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 14 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142 liradan, 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 995 liradan, 487 liradan alınan Yarım Ziynet 497 liradan ve 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.