Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün içinde 109.273,03 puanla 13 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla günlük kazançlarının neredeyse tmamını geri verdi ve 108.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcıların odak noktasında olacağına değinen analistler, yükseliş eğilimindeki ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve tarihi zirvesi konumundaki 110.530 seviyesinin güçlü direnç, olası dü