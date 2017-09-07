Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 131,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,29 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Gün içinde 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile 109.300-109.800 bandında dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz ve tahvil alım programında değişikliğe gitmediğini belirterek, ECB'nin enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izlediğini, borsalarda ise daha çok iç dinamiklerin etikli olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,1 oldu. Öte yandan, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 ile mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Çeyrek altın 242 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 147,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,70 liradan, 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 988 liradan, 134,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138,50 liradan, 950 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 969 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan ve 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satıldı.