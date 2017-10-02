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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 artışla 103.930,67 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 artışla 103.930,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.022,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,57 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile iletişim oldu.

Küresel pay piyasalarındaki pozitif seyirden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 104.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üfe başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç,101.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 10,68 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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