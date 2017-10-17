Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 193,60 puan ve yüzde 0,18 artarak 106.668,06 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.079,20 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 107.553,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.571,04 puanı, en yüksek 107.678,02 puanı gören endeks, günü yüzde 0,49 artışla 106.990,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,07, hizmetler endeksi yüzde 1,75, teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 569,52 puan ve yüzde 0,44 artarak 131.147,74 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Turkcell ve Tümosan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.282,93 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.282,93 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 151 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6521 lira, satışta 3,6667 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6376 lira, satışta 3,6521 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,20'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 627 milyon 54 bin 114,79 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 64 milyon 858 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3169, dolar/yen paritesi de 112,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,71 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 248 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 151,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 151,50 liradan, 997 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 14 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142 liradan, 974 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 994 liradan, 487 liradan alınan Yarım Ziynet 497 liradan ve 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.