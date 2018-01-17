Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.174,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,41 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

Gün içinde en düşük 113.705,83 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan kapandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut zaferi hikayesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut zaferi hikayesinde gözyaşlarını tutamadı

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

4500 yıllık oyuncak bulundu

4500 yıllık oyuncak bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA