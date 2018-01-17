Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.174,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,41 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

Gün içinde en düşük 113.705,83 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 116.592,51 puandan kapandı.