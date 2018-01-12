Borsa haftayı yatay tamamladı

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 74,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile inşaat oldu.

Güne pozitif başlayan ve 115.718,72 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, gelen kar satışlarıyla 115.000 puanın altına geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının izleneceğini ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.500 ve 116.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Çeyrek altın 264 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 160,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160,90 liradan, bin 59 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 76 liradan, 146,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150,50 liradan, bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 56 liradan, 518 liradan alınan Yarım Ziynet 528 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satıldı.