Borsa haftayı yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 667,93 puan ve yüzde 0,58 artarak 116.159,12 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.151,82 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 116.643,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.950,69 puanı, en yüksek 117.184,50 puanı gören endeks, günü yüzde 0,99 artışla 116.637,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 1,05, teknoloji endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.381,79 puan ve yüzde 0,98 artarak 142.972,47 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 291'i prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, Petkim ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.320,10 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.320,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 158 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7430 lira, satışta 3,7580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7574 lira, satışta 3,7725 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,91'den, bileşik getirisi de yüzde 13,33'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 413 milyon 984 bin 879,30 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 519 milyon 400 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2044, sterlin/dolar paritesi 1,3565, dolar/yen paritesi de 113,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,66 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 260 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 158,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 158,70 liradan, bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 62 liradan, 144,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,50 liradan, bin 21 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 41 liradan, 510 liradan alınan Yarım Ziynet 520 liradan ve 255 liradan alınan Çeyrek Ziynet 260 liradan satıldı.