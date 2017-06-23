Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 99.638,65 puandan kapandı

BIST 100 endeksi güne 107,56 puan ve yüzde 0,11'lik yükselişle 100.179,71 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 169,58 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 99.902,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.601,08 puanı, en yüksek ise 100.265,64 ile tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 99.638,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 454,85 puan ve yüzde 0,37 azalarak 122.292,82 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 162'si prim yaptı, 190'ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Afyon Çimento bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.256,52 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.256,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 142 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4975 lira, satışta 3,5116 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5155 lira, satışta 3,5296 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,77'den bileşik getirisi de yüzde 11,06'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 45 milyon 137 bin 797,14 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 468 milyon 370 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 5 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,81 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,2738, dolar/yen paritesi de 111,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,63 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 233 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,90, lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 141,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,90 liradan, 934 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 950 liradan, 129 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133 liradan, 912 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 931 liradan, 456 liradan alınan Yarım Ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satıldı.