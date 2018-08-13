Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 92.684,55 puandan tamamladı

Dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 92.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi büyüme ile ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.