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Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul 93 bin 185 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 93 bin 185 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 0,54 artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 92.920,01 puanla başladı. BIST 100 endeksi, açılışın  ardından yükselişini sürdürerek 93 bin 185 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı.
 
Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirmişti. 

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