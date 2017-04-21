Borsada evet rekoru

Uzmanlar: TL’de yükseliş devam edecek

Uluslararası piyasalarda referandumun ardından Türk Lirası’nda yükselişin devam etmesi bekleniyor. Deutsche Bank’ın Londra’daki merkezinden Gelişen Piyasalar Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Gautam Kalani “Yakın vadede TL’de artışın devam etmesini bekliyoruz. Referandumun hemen ardından lirada fazla bir tepki görmemiştik. Son bir iki gündür bu hareketi görüyoruz. Yakın vadede TL’deki artışın devam etme potansiyeli mevcut” dedi. Referandum gibi kilit önemdeki bir sürecin geride bırakıldığını vurgulayan Kalani “Türk Lirası halen ucuz seviyede konumlanmış durumda. Önümüzdeki üç ay içerisinde Türk Lirası’nın yüzde 3-4 değer kazanabileceğine inanıyoruz” dedi.

DOLAR 3.5 LİRAYA İNER

Oxford Economics’in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk ise referandumdan çıkan sonucun erken seçim beklentisinin azalmasına neden olduğunu belirterek “TL’de değer artışının devam etmesi mümkün” dedi. Zouk, Türk Lirası’nın yıl sonuna kadar ABD Doları karşısında 3.5 seviyesinin altını görebileceği öngörüsünde bulundu. Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise “TL hâlâ reel efektif kur oranı itibarıyla ucuz. TL’nin pozisyonlanmasını olumlu görüyorum.Türkiye hâlâ çift haneli kazanç sunuyor. Bu nadir görülen bir durum” dedi.

Normalleşme süreci başladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington’da Abbott, Apple, Boeing, Cargill, Honeywell, Lockheed Martin, Metlife, Pfizer ve Coca-Cola gibi dev Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Türkiye’deki yatırım ortamının konuşulduğu panelde Şimşek. Türkiye’de normalleşme sürecinin başladığını söyledi. Şimşek, Türkiye’nin terör saldırıları ve FETÖ’nün darbe girişimi ile çok önemli sınavlardan geçtiğini söyleyerek “Özellikle 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından enerji, savunma ve sağlık başta olmak üzere, belirli alanlardaki reformlara hız vereceğiz. 2019’a dek ekonomik reformlara da devam edeceğiz” dedi. Şimşek “Referandumdan ‹evet› oyunun çıkması belirsizliğin giderilmesine yardım edecek ancak nihayetinde büyümenin ana motoru yapısal reformlar olacak. Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.