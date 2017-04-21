Borsada evet rekoru
Referandumdan çıkan ‘evet’ oyları Borsa’ya doping oldu. Provokatörlere aldırmayan Borsa İstanbul, yükselişini dün de sürdürerek 92 bin 423 puanla 47 ayın zirvesini gördü. Uzmanlara göre dolar bazında hâlâ düşük olan borsaya ilgi sürecek.
Referandumdan ‘evet çıkmasının ardından moral bulan Borsa İstanbul’dan dün yeni bir rekor geldi. Referandum sonrası Türk Lirası varlıklarına artan iştah nedeniyle yükselen Borsa İstanbul dün 47 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa günü yüzde 0.42 değer artışıyla 92 bin 423 puandan kapatrken seans içinde 92 bin 909 puanı görerek, 22 Mayıs 2013’teki tarihi rekora da çok yaklaştı. Borsa İstanbul o tarihte 93 bin 178 ile en tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı. Borsadaki yükselişte yurt dışı piyasalardaki pozitif hava ve yüksek gelen şirket kârları da etkili oluyor.
İLGİ DEVAM EDECEK
Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL’nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin yurt içinde pay piyasalarını pozitif yönde desteklediğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin de dolar bazında hâlâ 25.000’li seviyelerde bulunduğunu, dolayısıyla pay piyasalarına yatırımcı ilgisinin devam edebileceğini söylediler. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin 51.000 puanda olduğunu hatırlatan analistler, endeksin getiri potansiyelinin devam ettiğini söyledi.
TÜRK LİRASI GÜÇLENİYOR
Bu arada TL’deki güçlü görünüm dün de devam etti. Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL’nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin dolardaki düşüşü hızlandırdığını belirterek, teknik açıdan 3.6300 lira seviyesinin destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3.60 ve 3.55 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydettiler.
Uzmanlar: TL’de yükseliş devam edecek
Uluslararası piyasalarda referandumun ardından Türk Lirası’nda yükselişin devam etmesi bekleniyor. Deutsche Bank’ın Londra’daki merkezinden Gelişen Piyasalar Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Gautam Kalani “Yakın vadede TL’de artışın devam etmesini bekliyoruz. Referandumun hemen ardından lirada fazla bir tepki görmemiştik. Son bir iki gündür bu hareketi görüyoruz. Yakın vadede TL’deki artışın devam etme potansiyeli mevcut” dedi. Referandum gibi kilit önemdeki bir sürecin geride bırakıldığını vurgulayan Kalani “Türk Lirası halen ucuz seviyede konumlanmış durumda. Önümüzdeki üç ay içerisinde Türk Lirası’nın yüzde 3-4 değer kazanabileceğine inanıyoruz” dedi.
DOLAR 3.5 LİRAYA İNER
Oxford Economics’in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk ise referandumdan çıkan sonucun erken seçim beklentisinin azalmasına neden olduğunu belirterek “TL’de değer artışının devam etmesi mümkün” dedi. Zouk, Türk Lirası’nın yıl sonuna kadar ABD Doları karşısında 3.5 seviyesinin altını görebileceği öngörüsünde bulundu. Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise “TL hâlâ reel efektif kur oranı itibarıyla ucuz. TL’nin pozisyonlanmasını olumlu görüyorum.Türkiye hâlâ çift haneli kazanç sunuyor. Bu nadir görülen bir durum” dedi.
Normalleşme süreci başladı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington’da Abbott, Apple, Boeing, Cargill, Honeywell, Lockheed Martin, Metlife, Pfizer ve Coca-Cola gibi dev Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Türkiye’deki yatırım ortamının konuşulduğu panelde Şimşek. Türkiye’de normalleşme sürecinin başladığını söyledi. Şimşek, Türkiye’nin terör saldırıları ve FETÖ’nün darbe girişimi ile çok önemli sınavlardan geçtiğini söyleyerek “Özellikle 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından enerji, savunma ve sağlık başta olmak üzere, belirli alanlardaki reformlara hız vereceğiz. 2019’a dek ekonomik reformlara da devam edeceğiz” dedi. Şimşek “Referandumdan ‹evet› oyunun çıkması belirsizliğin giderilmesine yardım edecek ancak nihayetinde büyümenin ana motoru yapısal reformlar olacak. Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.
BEŞİKTAŞ YATIRIMCISINI DA ÜZDÜ
Fransa’nın Olympique Lyon takımına yenilerek UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, Borsa İstanbul’daki yatırımcısını da üzdü. Borsanın rekor kırdığı gün Beşiktaş hisseleri yüzde 2.31 değer kaybetti. Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş’ın Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri, güne yüzde 3.66 düşüşle başladı. Ardından kayıplarının bir kısmını telafi eden hisseler ve önceki kapanışa göre yüzde 2.31 değer kaybıyla günü kapattı. Cari fiyatlarla Beşiktaş’ın toplam piyasa değeri önceki güne göre 29 milyon TL azalarak 1 milyar 216 milyon TL’ye gerilemiş oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.