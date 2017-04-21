Borsadan tüm zamanların en yüksek 2'inci kapanışı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 384,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,89 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile madencilik oldu.

Güne artışla başlayan ve 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de 92.000 puanın üzerinde dengelendi.

YÜZDE 18'İ GEÇTİ

Böylece haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran Borsa İstanbul'un yıl başına göre getirisi ise yüzde 18'i geçti. BIST 100 endeksi de 22 Mayıs 2013 tarihindeki 93.178,87 puanlık kapanıştan sonra tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, Fransa'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarının da takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacağını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini öngördü.