Boydak Holding devlete geçti

Boydak eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak 11 yıl 10 ay 15 gün, Holdingin eski CEO’su Memduh Boydak 18 yıl, holdingin eski yöneticilerinden Şükrü Boydak 10 yıl, Mustafa Boydak 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7.5 yıl, etkin pişmanlığı kabul edilen Sami Boydak’a aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün, İbrahim Boydak’a ise ‘bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, diğer 4 sanığın delil yetersizliğinden beraatına hükmetti. Soruşturma kapsamında kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen şirket hisseleriyle ilgili de mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, kardeş olan sanıklar Hacı, Memduh, Mustafa, Bekir ile diğer aile fertleri Şükrü, Erol ve İlyas Boydak´a ait şirket hisselerinin müsaderesine devlete aktarılmasına karar verdi.

İddianamede Boydak ailesi, FETÖ/PDY’ye bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde para yardımı yapmak, Asya Katılım Bankası›nın likiditesini iyileştirmek, örgüte organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağlamakla suçlandı. Sanıkların, mevzuata aykırı şekilde holdingin kasasını beyin olarak kullanarak, paraya yön verdiği, 2008-2016 arasında örgüt ile iltisaklı dernek, vakıf ve kuruluşlara bağışta bulundukları, örgütle ilişkili 7 farklı vakıf ve kuruluşa, 2008-2016 döneminde toplamda 40 milyon 894 bin 351 lira bağış ve yardım yaptığı da belirtildi.

KARAR HAYIRLI OLSUN

TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise “Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Mahkeme kararları hepimiz için geçerlidir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada silahlı terör örgütü üyeliğinden 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.