Brent petrolün varil fiyatı 45 doların altına düştü

Brent petrolün varili, dün 45,85 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 46,57 doları görmüştü. Bu sabah güne 44,79 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,24 azalarak 44,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 42,44 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 0,5) düşüşle 509,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 1,7 milyon varil düşüş kaydetmişti. Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 11 haftanın 9'unda gerilemiş oldu.

ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 20 bin varil artarak 9,35 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 18 haftanın 16'sında artış gösterdi.

Analistler, petrol tarafında kayıpların derinleştiğini belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) hamlelerinin ardından arz endişelerinin süreceğini ve Libya’nın üretiminin rekor düzeylere ulaşmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Öte yandan, OPEC’e dair beklentilerin bozulması fiyatları aşağı çekerken, petrolde kritik destek noktalarına yaklaşılıyor.

Dün İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol fiyatlarının düşme nedeni olarak ABD'nin artan petrol üretimini gösterdi. Zengene, ayrıca OPEC kararının etkilerinin uzun dönemde fiyatlara yansıyacağını aktardı.

Küresel piyasalarda bugün, ABD, haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi haziran ayı tüketici güven endeksi ve ABD mayıs ayı CB Öncü Göstergeler Endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,15 ile 46,80 dolar aralığının direnç bölgesi, 44,40 ile 43,00 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.