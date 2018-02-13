Brezilya ve Malezya’ya Türk taşı satacaklar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)Başkanı Aydın Dinçer, sektör olarak geçen yıl yüzde 24 artışla 4.7 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, bu yıl yeni pazarlara yöneleceklerini söyledi. Yaptıkları ihracatın 2.1 milyar dolarının mermer olduğunu anlatan Aydın Dinçer “Bu yıl mevcut pazarlarımızı koruyacağız ama ürün satamadığımız yeni pazarlara da gideceğiz” dedi. Yönelecekleri pazarları Meksika, G.Kore ve Brezilya olarak sıralayan Dinçer “Brezilya’daki fuara haziran ayında milli katılım sağlayacağız. Biz o pazarda hiç yokuz ama İtalya o pazarın yüzde 49’una ürün veriyor” diye konuştu.

ÇİN’E BLOK MERMER İHRACI

Çin’in blok ihtiyacının yüzde 56’sını Türk şirketlerinin verdiğini de anlatan Dinçer “Hindistan’ın ihtiyacının yüzde 29’unu veriyoruz. İtalyanlar ise yüzde 49’unu veriyor. Biz de Hindistan pazarında o rakamlara gelebiliriz. Hedefimiz İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ürün sattığı bölgelere odaklanmak” dedi. 2023’te 15 milyar dolarlık maden ihracatı rakamına ulaşmak için 2018’in kritik bir yıl olduğuna değinen Dinçer “Biz madenlerde üretimi artırmak zorundayız. Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde etkileyecek. Bu nedenle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz” dedi

MARKA TANITIMI

Aydın Dinçer, doğaltaş özelinde ise gündemlerindeki en önemli konunun Turkish Stones markasını dünyada tanıtmak olduğunu kaydetti. Dinçer, dünyada son kullanıcının Turkish Stones’u tanımasının sektörü düşük fiyat sıkıntısından da kurtaracağına inandığını belirtti.