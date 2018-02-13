Brezilya ve Malezya’ya Türk taşı satacaklar
Geçen yıl yüzde 24 artışla 4.7 milyar dolar ihracat yapan madencilik sektörü bu yıl hedefine Brezilya, Meksika ve Güney Kore gibi ülkeleri aldı. İMİB Başkanı Dinçer “Hedefimiz İtalya’nın ürün sattığı bölgeler” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)Başkanı Aydın Dinçer, sektör olarak geçen yıl yüzde 24 artışla 4.7 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, bu yıl yeni pazarlara yöneleceklerini söyledi. Yaptıkları ihracatın 2.1 milyar dolarının mermer olduğunu anlatan Aydın Dinçer “Bu yıl mevcut pazarlarımızı koruyacağız ama ürün satamadığımız yeni pazarlara da gideceğiz” dedi. Yönelecekleri pazarları Meksika, G.Kore ve Brezilya olarak sıralayan Dinçer “Brezilya’daki fuara haziran ayında milli katılım sağlayacağız. Biz o pazarda hiç yokuz ama İtalya o pazarın yüzde 49’una ürün veriyor” diye konuştu.
ÇİN’E BLOK MERMER İHRACI
Çin’in blok ihtiyacının yüzde 56’sını Türk şirketlerinin verdiğini de anlatan Dinçer “Hindistan’ın ihtiyacının yüzde 29’unu veriyoruz. İtalyanlar ise yüzde 49’unu veriyor. Biz de Hindistan pazarında o rakamlara gelebiliriz. Hedefimiz İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ürün sattığı bölgelere odaklanmak” dedi. 2023’te 15 milyar dolarlık maden ihracatı rakamına ulaşmak için 2018’in kritik bir yıl olduğuna değinen Dinçer “Biz madenlerde üretimi artırmak zorundayız. Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde etkileyecek. Bu nedenle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz” dedi
MARKA TANITIMI
Aydın Dinçer, doğaltaş özelinde ise gündemlerindeki en önemli konunun Turkish Stones markasını dünyada tanıtmak olduğunu kaydetti. Dinçer, dünyada son kullanıcının Turkish Stones’u tanımasının sektörü düşük fiyat sıkıntısından da kurtaracağına inandığını belirtti.
Bilim Kurulu kuruyoruz
Aydın Dinçer’in verdiği bilgilere göre; Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı birliğinde Bilim Kurulu oluşturuluyor. Özellikle çevreci madencilik için bilimsel rapor hazırlamak üzere farklı disiplinler ve farklı disiplinlerden uzmanların yer alacağı Bilim Kurulu, kamu ve kamuoyuna madenciliğin, çevreci madencilik olarak da yapılabileceğini, iş güvenliğine hassasiyet göstermenin mümkün olduğunu bilimsel olarak anlatacak, öte yandan, maden hukukunun önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’na hukuk danışmanlığı için teklif götüren İMİB, olumlu yanıt aldı. Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’nun danışmanlığı ile İMİB, tüm madenci örgütlerinin istek ve önerilerini, hukuk ve mevzuatı daha iyi bilerek ve ayrı ayrı değil uzmanlık içeren ortak bir görüş halinde kamu ile paylaşmayı amaçlıyor.
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