Bütçeden faize değil eğitim ve sağlığa para
2018’in bütçesi Başbakanlık’a gönderildi. Bütçede önceki yıllarda olduğu gibi faiz giderinin yerini daha çok hizmet ve yatırım harcaması alacak. 2002’de bütçeye oranı yüzde 43.2 olan faiz harcamasının payı yüzde 9.4 olarak gerçekleşecek.
Parti hükümetlerinin 16’ncı bütçesi olan 2018’in bütçesi Başbakanlık’a gönderildi. Bütçeye göre giderler 762.8 milyar lira, gelirler 696.8 milyar lira olacak. 599.4 milyar liralık vergi geliri öngörülen bütçede açık ise 65.9 milyar lira olacak. Bütçede önceki yıllarda olduğu gibi faiz giderlerinin yerini daha çok hizmet ve yatırım harcaması alacak. 2002’de bütçeye oranı yüzde 43.2 olan faiz harcamalarının payı 2018’de yüzde 9.4 olarak gerçekleşecek. 2002’de yüzde 85.7 olan faiz harcamalarının vergi gelirlerine oranı ise 2018’de yüzde 12’ye düşecek.
100 LİRANIN 22’Sİ EĞİTİME
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bütçeyle ilgili düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2018’de en fazla harcama eğitime yapılacak. Eğitime 134.2 milyar, sağlığa ise 126.8 harcanacak. En çok yatırım ise 29.9 milyarla ulaştırmaya gidecek. Ağbal gelecek yılın bütçesinin, bundan önceki bütçelerde olduğu gibi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçe olacağını söyledi. En fazla kaynağı 134 milyarla eğitime ayırdıklarını söyleyen Ağbal “Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi.
SAĞLIĞA 127 MİLYAR LİRA
Ağbal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve her bir vatandaş için ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini de belirterek, merkezi yönetim bütçesinden 2018’de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi. Ağbal, 2002’de yüzde 11.3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payını da 2018’de yüzde 17’ye yükselttiklerini açıkladı. AK Parti hükümetlerinin uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliklerinden birinin, faize harcanan kaynakları azaltırken vatandaşlara hizmet olarak yansıyacak kaynakları artırmak olduğuna işaret eden Ağbal, AK Parti’nin 2002’de iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 43.2’sinin faiz harcamasına gittiğini söyledi.
SAVUNMAYA EK 18.7 MİLYAR
“Bütçeler, faiz bütçesi olmaktan çıktı, hizmet bütçesine kavuştu” diyen Ağbal, 2018’de bütçeden faize giden harcama oranını yüzde 9.4 olacak şekilde düzenlediklerini bildirdi. Ağbal, eskiden bütçenin yarısı faize giderken, artık yüzde 90’dan fazlasının doğrudan doğruya vatandaşa hizmet olarak gideceğini vurguladı. Ağbal yeni yılda savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18.7 milyar harcanacağını söyledi.
2018 YILI BÜTÇESİ (Milyar TL)
Bütçe giderleri ..............762.8
Faiz hariç giderler ........691.1
Bütçe gelirleri ...............696.8
Vergi gelirleri ................599,4
Bütçe açığı ..................-65,9
Faiz dışı fazla ...............5.8
Bütçeyi eliyle bağladı e-posta ile gönderdi
Her yıl yapılan bütçe bağlama seremonisi bu yıl da yapıldı. Ağbal, “Maliye Bakanlığı’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden bir sistem kuruldu. Son imzacı olarak ben imza atacağım. Burada 2018 yılı bütçesini klasik ortamda bağlayacağız ama ilk defa bir bütçeyi Başbakanlık’a elektronik ortamda göndermiş olacağız. Rabbim inşallah önümüzdeki dönemde de hizmet bütçeleri yapmayı bizlere nasip eder” diyerek bütçeyi bağladı ve elektronik ortamda Başbakanlık’a gönderdi.
FAİZ HARCAMALARININ BÜTÇEYE ORANI
2 milyona Ferrari alıyorsan 6 bin lira ek vergi vereceksin
Bakan Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılan değişikliğin vergi adaletine ve ödeme gücü ilkesine uygun olduğunu söyledi. Ağbal “Ödeme gücü ilkesine göre, vergi adaletine göre 2 milyon liranın üzerinde Ferrari alıyorsanız, 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz. Bu vergi adaletine son derece uygun bir düzenleme” dedi. Konuyu komisyonda tartıştıklarını da hatırlatan Ağbal şunları söyledi: “Yeni sistem değişikliği var. Bu sistem değişikliğini, 2018 yılındaki MTV artışlarından bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Mevcut MTV sisteminde aracın değeri ne olursa olsun, motor silindir hacmi aynı ise aynı miktarda vergi ödüyorsunuz. Örneğin 2017 yılında 1600 cc, vergili değeri 70 binin altında bir araç aldınız, siz buna bin 35 lira vergi ödüyorsunuz, öbür tarafta vatandaş diyor ki ‘Ben Ferrari alacağım, ben de aynı parayı ödeyeyim.’ İlk defa vergi sistemimizde vergi adaletini güçlendiren, ödeme ilkesini hayata geçiren yeni bir vergi sistemine geçiyoruz. Bu, verginin artışından bağımsız bir konu. Komisyonda yaptığımız görüşmeden hareketle söylüyorum, muhalefet de bu düzenlemeyi vergi adaletine ve ödeme gücü ilkesine uygun buluyor.”
En düşük maaş 2.830 lira oluyor
Ağbal, bir soru üzerine de Ocak 2018’de en düşük memur maaşının 2 bin 830 liraya çıkmış olacağını söyledi. Kamuya alınacak personele ilişkin dağılımın bütçe kanununun çıkmasından sonra belirleneceğini belirten Ağbal, başta öğretmen, sağlık çalışanları alımları olmak üzere açıktan atama kontejanları dahilinde personel dağılımını yeni yılla birlikte yapacaklarını kaydetti.
Taşerona kadro EKK’da bir kez daha konuşulacak
Bakan Ağbal taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) taşeron konusunu bir daha konuşacağız. Çalışma Bakanlığı ile bizim çalışmalarımızı beraber ele alacağız. EKK taşeron ile ilgili bir çerçeve oluşturacak. Sonra biz bu oluşturulan çerçeveyi Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız. Hükümet olarak oturacağız, karar vereceğiz. Taşeronun kamuya alınması ‘aldım’ demekle olmuyor. Bunun birçok parametresi var. Kapsam, istihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri ne olacak? Buradaki taşeron firmaların durumları ne olacak? Birçok parametre var. Biz, Çalışma Bakanlığı ile farklı alternatifleri masaya getireceğiz. Her bir parametre ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Farklı kurumlarda farklı statüler, farklı çözümler var. Bunu da EKK’da ve Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız.”
Üniversite bursu 470 liraya çıkıyor
Gelecek yıl 2 milyon öğrencinin faydalanacağı burs ve öğretim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdıklarını anlatan Ağbal, 1 milyon 400 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programına bütçeden 3 milyar 400 milyon lira kaynak sağladıklarını dile getirdi. Ağbal yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018’de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını açıkladı.
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