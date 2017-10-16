Bütçeden faize değil eğitim ve sağlığa para

Parti hükümetlerinin 16’ncı bütçesi olan 2018’in bütçesi Başbakanlık’a gönderildi. Bütçeye göre giderler 762.8 milyar lira, gelirler 696.8 milyar lira olacak. 599.4 milyar liralık vergi geliri öngörülen bütçede açık ise 65.9 milyar lira olacak. Bütçede önceki yıllarda olduğu gibi faiz giderlerinin yerini daha çok hizmet ve yatırım harcaması alacak. 2002’de bütçeye oranı yüzde 43.2 olan faiz harcamalarının payı 2018’de yüzde 9.4 olarak gerçekleşecek. 2002’de yüzde 85.7 olan faiz harcamalarının vergi gelirlerine oranı ise 2018’de yüzde 12’ye düşecek.

100 LİRANIN 22’Sİ EĞİTİME

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bütçeyle ilgili düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiye göre 2018’de en fazla harcama eğitime yapılacak. Eğitime 134.2 milyar, sağlığa ise 126.8 harcanacak. En çok yatırım ise 29.9 milyarla ulaştırmaya gidecek. Ağbal gelecek yılın bütçesinin, bundan önceki bütçelerde olduğu gibi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçe olacağını söyledi. En fazla kaynağı 134 milyarla eğitime ayırdıklarını söyleyen Ağbal “Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi.

SAĞLIĞA 127 MİLYAR LİRA

Ağbal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve her bir vatandaş için ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini de belirterek, merkezi yönetim bütçesinden 2018’de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi. Ağbal, 2002’de yüzde 11.3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payını da 2018’de yüzde 17’ye yükselttiklerini açıkladı. AK Parti hükümetlerinin uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliklerinden birinin, faize harcanan kaynakları azaltırken vatandaşlara hizmet olarak yansıyacak kaynakları artırmak olduğuna işaret eden Ağbal, AK Parti’nin 2002’de iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 43.2’sinin faiz harcamasına gittiğini söyledi.

SAVUNMAYA EK 18.7 MİLYAR

“Bütçeler, faiz bütçesi olmaktan çıktı, hizmet bütçesine kavuştu” diyen Ağbal, 2018’de bütçeden faize giden harcama oranını yüzde 9.4 olacak şekilde düzenlediklerini bildirdi. Ağbal, eskiden bütçenin yarısı faize giderken, artık yüzde 90’dan fazlasının doğrudan doğruya vatandaşa hizmet olarak gideceğini vurguladı. Ağbal yeni yılda savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18.7 milyar harcanacağını söyledi.

2018 YILI BÜTÇESİ (Milyar TL)