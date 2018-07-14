Büyüme hızlandı yatırım durmadı
Türk ekonomisi 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine rağmen 2 yılda hızla toparlanarak dünyaya gücünü gösterdi. Türkiye ulaştığı büyüme rakamlarıyla hem dünyaya parmak ısırttı hem de sürdürülebilir kalkınma yolunda dev projelere imza attı.
Bugün 15 Temmuz... 2 yıl önce bugün Türk milleti, hain darbe girişimini bertaraf ederek kendi iradesinin her zaman en büyük güç olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Geçen 2 yıllık süreçte ise Türk ekonomisi gücünü tüm dünyaya ispatladı. Son 2 yılda yapılan tüm siyasi ve terör odaklı operasyonlar ile ekonomik saldırılara rağmen alınan önlemler sayesinde ‘birilerinin’ istediği ekonomik kriz olmadı. Aksine Türkiye sağladığı ekonomik büyümeyle dünyaya parmak ısırttı, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda dev projelere imza attı.
15 TEMMUZ MİLAT OLDU
Uluslararası arenada güç sahibi oldukça, mevkisini yükselttikçe ‘birileri’ tarafından yeniden aşağı çekilmeye çalışılan ve yakın dönemde 9 tane müdahaleyi atlatmayı başaran Türkiye için 15 Temmuz milattı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilerek takvim dışı bir süreç izlemesine, yatırım yapılabilir notunun düşürülmesine, kur spekülasyonu ile kriz algısı oluşturulma çabasına ve bu çabanın sonucu olarak ekonomide kriz beklentisine rağmen, Türkiye ekonomisi darbe girişiminin hemen sonrasındaki takvim olan 2016’nın üçüncü çeyreğinde sadece yüzde 0.8 daralma yaşadı.
3 AYDA ARTIYA GEÇTİK
Ardından bir çeyreklik negatif büyümeden sonra ekonomi, yılın son çeyreğinde toparlanmaya başladı. Yeniden dinamik bir yapıya bürünen ekonomi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 2016’yı yüzde 3.2 büyüme ile kapatmayı başardı. Türkiye 2017’ye ise yüzde 5.3 büyümeyle başladı ve üstelik bu büyüme oranıyla, G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü, 34 üyeli OECD ülkeleri arasında ise ikinci oldu. Türkiye alınan tedbirler sayesinde 2017’nin tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. G20 ve OECD ülkelerine fark atan Türkiye, AB ortalamasının ise 3 katı büyüdü. Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan’ı da geride bırakarak G20’de zirveye çıktı. OECD ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı.
ŞAMPİYON TÜRKİYE
Türkiye ekonomideki bu başarısını 2018 yılında da devam ettirdi. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme göstererek OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alırken, G20 ülkeleri arasında yüzde 7.7 oranında büyüyen Hindistan’dan sonra 2’inci oldu. Böylece 15 Temmuz’un ikinci yılında, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını baltalamak isteyenlere en güzel cevap verilmiş oldu.
PROJELER HAYATA GEÇTİ
15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ekonomiye nasıl yansıyacağı, tüketici güveninin nasıl etkileneceği, yatırımların akibetinin ne olacağı o dönemde sık sık gündeme geldi. Ancak beklentilerin aksine Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına doğru dev projeleri hayata geçirmeye devam etti. Son iki yılda birçok proje tamamlanırken bir kısmında da çalışmalar sürüyor. Doğu’yla Batı’nın arasındaki köprü olan Türkiye Avrasya Tüneli Aralık 2016’da hizmete açıldı. Kamuoyunda ‘Demirden İpek Yolu’ olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ise Ekim 2017’de hizmete girdi. Yine son iki yılda Çanakkale Köprüsü’nün yapımına başlandı, Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli atıldı, Sinop’ta kurulacak santralın projesi hazırlandı.
10 PROJENİN 6’SI TÜRKİYE’DE
Ülkenin yer altı zenginliklerinin daha verimli kullanılması için adım atıldı. Madenler daha verimli hale gelirken rüzgar ve güneş enerjisine dönük ciddi yatırımlar başladı. Bu dönemde dünyada gerçekleşen 10 büyük yatırımın 6’sı Türkiye’de yer aldı. Dev yatırımların bundan sonra daha da hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte başta Kanal İstanbul olmak üzere birçok projede yeni bir safhaya geçilirken bu yılın en büyük töreni 3. Havalimanı’nda olacak. 22 milyar Euro’ya mal olan Yeni Havalimanı’nın ilk fazı 29 Ekim’de açılacak. Bu yıl ayrıca yerli otomobil, Altay tankının seri üretimi gibi alanlarda da yeni adımlar bekleniyor.
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