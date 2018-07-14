Büyüme hızlandı yatırım durmadı

Bugün 15 Temmuz... 2 yıl önce bugün Türk milleti, hain darbe girişimini bertaraf ederek kendi iradesinin her zaman en büyük güç olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Geçen 2 yıllık süreçte ise Türk ekonomisi gücünü tüm dünyaya ispatladı. Son 2 yılda yapılan tüm siyasi ve terör odaklı operasyonlar ile ekonomik saldırılara rağmen alınan önlemler sayesinde ‘birilerinin’ istediği ekonomik kriz olmadı. Aksine Türkiye sağladığı ekonomik büyümeyle dünyaya parmak ısırttı, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda dev projelere imza attı.

15 TEMMUZ MİLAT OLDU

Uluslararası arenada güç sahibi oldukça, mevkisini yükselttikçe ‘birileri’ tarafından yeniden aşağı çekilmeye çalışılan ve yakın dönemde 9 tane müdahaleyi atlatmayı başaran Türkiye için 15 Temmuz milattı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilerek takvim dışı bir süreç izlemesine, yatırım yapılabilir notunun düşürülmesine, kur spekülasyonu ile kriz algısı oluşturulma çabasına ve bu çabanın sonucu olarak ekonomide kriz beklentisine rağmen, Türkiye ekonomisi darbe girişiminin hemen sonrasındaki takvim olan 2016’nın üçüncü çeyreğinde sadece yüzde 0.8 daralma yaşadı.

3 AYDA ARTIYA GEÇTİK

Ardından bir çeyreklik negatif büyümeden sonra ekonomi, yılın son çeyreğinde toparlanmaya başladı. Yeniden dinamik bir yapıya bürünen ekonomi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 2016’yı yüzde 3.2 büyüme ile kapatmayı başardı. Türkiye 2017’ye ise yüzde 5.3 büyümeyle başladı ve üstelik bu büyüme oranıyla, G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü, 34 üyeli OECD ülkeleri arasında ise ikinci oldu. Türkiye alınan tedbirler sayesinde 2017’nin tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. G20 ve OECD ülkelerine fark atan Türkiye, AB ortalamasının ise 3 katı büyüdü. Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan’ı da geride bırakarak G20’de zirveye çıktı. OECD ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı.

ŞAMPİYON TÜRKİYE

Türkiye ekonomideki bu başarısını 2018 yılında da devam ettirdi. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme göstererek OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alırken, G20 ülkeleri arasında yüzde 7.7 oranında büyüyen Hindistan’dan sonra 2’inci oldu. Böylece 15 Temmuz’un ikinci yılında, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını baltalamak isteyenlere en güzel cevap verilmiş oldu.