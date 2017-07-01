Çanakkale TKDK'dan Biga TSO'ya Ziyaret

TKDK II Koordinatörü Cem Akşit ve beraberindeki Yatırım Yerinde Kontrol Uzmanı Akın Umut'u, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Şahin, Meclis Üyesi Haşan Değirmenci ve Genel Sekreter Mustafa Mutlu karşıladı. Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, ziyaretlerinden dolayı TKDK heyetine teşekkür etti.

Ziyarette iki kurum arasındaki işbirliği konularında ortak yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. TKDK Çanakkale II Koordinatörü Cem Akşit, Biga TSO yöneticilerine kurum ve çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi.

TKDK II Koordinatörü Cem Akşit, Biga TSO ve benzer kurum ile kuruluşlarla her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirtti.