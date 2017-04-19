Çay ihtisas borsası satışa başladı

Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay İhtisas Borsası'nın bugün ilk resmi satışını yaparak Türk çay sektörünün hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Rize Ticaret Borsamız kurulduğu günden bugüne değin sürekli gelişerek yeni faaliyetler ve yeni gelişmeler ortaya koymuştur. Özellikle bölgenin tek geçim kaynağı, ulusal düzeyde stratejik bir ürün olan Türk çayının dünya çay piyasalarında tanıtımı, akredite laboratuvarı, A sınıfı Akredite Borsa olarak bölgemizde ve Türkiye genelinde hizmet veren sayılı borsalar arasına girmiştir. Borsamız son olarak yıllardır hayali kurulan Çay İhtisas Borsasını hayata geçirerek yeni bir başarıya imza atmıştır." dedi.

Bu anlamda Mart 2016'da başladıkları ürün borsası kurulum çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, "Ürün borsaları bir ürünün çeşitliliğine öncülük eden en önemli aşamadır. Bizler bu bilinçle gerek kuru çay üretim firmalarımızın gerekse bu ürünün pazarlamasının sağlanması konusunda ileri adımlar atmak istiyoruz. Gelişen dünya ürün piyasalarında bu şartların sağlanmasının en önemli adımının ürün borsası üzerinden yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Bu düşüncelerle kurduğumuz Çay İhtisas Borsası’nı bugün resmen halkımızın hizmetine sunduk. Müzayede salonunda gerçekleşen ilk açık arttırma usulü satışta kuru çay alıcıları ve satıcıları bir araya geldi. Bu ilk satışın sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Borsa meclisi, yönetim kurulu ve çalışanları olarak borsacılık sisteminin kurulması için çok meşakkatli çalışmalar yaptık. Yaklaşık 7-8 yıldır bu sistemin alt yapı çalışmalarını sürdürdük. Emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çay sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak bu sistemin yürütülmesi için herkesin desteklerini bekliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, son zamanlarda çay sektörünü olumlu yönde etkileyecek gelişmeler gerçekleştiğini kaydettiği açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: "Başta Çay İhtisas Borsası’nın açılması, sonrasında inşallah Haziran ayında çıkmasını beklediğimiz çay kanunu ve organik çaya geçiş, inanıyorum ki sektörü çok iyi yerlere taşıyacaktır. Türk çay sektörünün önü açık herkesin bizim insanımızın emeğine sahip çıkması gerekiyor. Unutmayın çaydan geçimini, sağlayan 1 milyon insan var. Sektördeki her yenilik bu 1 milyon insana kazanç olarak yansıyacak, ilimiz, bölgemiz ve Türkiyemiz gelişecek. Tüm bu gelişmelerin hayırlara vesile olmasını diliyor saygılar sunuyorum."