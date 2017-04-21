ÇAYKUR: Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir

IMF'in Türkiye şaşkınlığı: Beklenmedik şeyler oldu

Türk muhabirin 'Türkiye ile ilgili tahminleriniz hiç tutmuyor, bunu nasıl açıklıyorsunuz' sorusuna IMF temsilcisi ilginç bir yanıt vererek 'beklemediğimiz olaylar oluyor' dedi.