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ÇAYKUR: Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, kurumun Katarlılara satıldığı yönündeki iddialara ilişkin, 'Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir' dedi.

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ÇAYKUR'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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