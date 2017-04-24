Çaykur’un satış planı yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Çaykur’un Katarlılar’a satıldığına yönelik iddialara ilişkin “Çaykur’un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye’deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyorum ama böyle birşey şu anda yok” dedi. Geçen hafta bazı haberlerde, Çaykur’un yabancı yatırımcılara satışının gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

REVİZYON OLABİLİR

Piyasalarda referandumun ardından izlenen ana konulardan biri olan kabine revizyonuna ilişkin bir soruya ise Zeybekci “Kabine revizyonu olabilir ama yakın gelecekte tahmin etmiyorum” yanıtını verdi. Zeybekci konuşmasında AB ile gündemlerine olumlu bir bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, “2017’de gündemimizde büyüme, ihracat, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili fırsatlar var. Hepsinin bu yıl Türkiye için bir fırsat yaratacağına inanıyorum” dedi.