2018 Çeyiz hesabı nedir nasıl başvurulur Çeyiz desteğine devlet katkısı yüzde kaç

Çeyiz devlet desteği ödemesi ne kadar? 2018 Çeyiz hesabı nedir nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? ayrıntılar haberimizde. Hükümet çeyiz desteğini 7 bin 500 liraya yükseltti! Çeyiz desteğini yüzde 20'den 25'e çıkaran hükümet, gençlere 64 milyon TL'ye yakın katkı sağlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, maddi sıkıntı nedeniyle yuva kuramayan çiftler için başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasına başvuran kişi sayısı her geçen gün artıyor. Ekonomi paketiyle çeyiz desteğinin yüzde 20'den 25'e çıkarılmasının ardından azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseldi.Hükümet, bu yıl yeni evlenecek gençlere 64 milyon liraya yakın çeyiz desteği verecek. Ekonomi paketiyle çeyiz desteğinin yüzde 20'den 25'e çıkarılmasının ardından azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseldi. Çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilmek için düğünün nerede yapıldığına bakılmıyor. Beş yıldızlı otel ya da yurtdışında evlenenler de bu destekten yararlanabiliyor. Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik, 16 Aralık 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik dönemini yaptığı birikimle rahat geçirmek isteyen hiç evlenmemiş ve 27 yaşından önce evlenecek olanların yararlanabileceği, ailelerin de çocukları adına açabilecekleri çeyiz hesabı uygulaması, 18 Nisan 2016'da başladı. Bu yılda kaldığı yerden devam edecek olan Hükümet çeyiz desteği ile ilgili ayrıntıları ve detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.



ÇEYİZ DESTEĞİNDEN 40 BİNİ AŞKIN KİŞİ YARARLANDI



Çeyiz hesabı, evlenmek isteyen ancak maddi sorunlar nedenlerle bunu erteleyen gençlere kapı açtı. İki yıl önce yaşama geçirilen uygulamaya gençler büyük ilgi gösterirken, yararlananların sayısı 40 bini geçti. Hesabı 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş Türk vatandaşları ve mavi kartlılar açtırabiliyor. Çeyiz hesabına ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtı şöyle:



ÇEYİZ DESTEĞİNDEN YARARLANMANIN ŞARTI



Bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara asgari 3 yıl sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları durumunda devlet katkısı ödeniyor.Sabah'ın haberine göre, yasal düzenleme ile devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.







ÇEYİZ HESABI HACZEDİLMEYECEK



Çeyiz hesabı ailenin desteklenmesi amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu için yasayla koruma altına alınıyor. Çeyiz hesabında biriken toplam miktar, nafaka borcu hariç olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek.



YURTDIŞI İÇİN DE GEÇERLİ



Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yurtiçi şubelerden olmak koşuluyla çeyiz hesabı açabiliyor. Hesap mevduat hesabı olduğu gibi katılım hesabı da olabilir.



ÜÇ AYDA BİR DE ÖDENEBİLİYOR



Çeyiz hesabı açtıranlar aylık olduğu gibi üç ayda bir de ödeme yapabilir. Sabit ödeme zorunluluğu bulunmuyor.



EVLENDİKTEN SONRA 6 AY İÇİNDE BAŞVURU



Hesaptan faydalanmak için, evlendikten sonra en fazla 6 ay içinde evlilik cüzdanıyla bankaya müracaat gerekiyor.



ÇEYİZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?



Ödemeyi aylık yapanlar 125 lira, en fazla da bin 254 lira ödeme yapabiliyor. Çeyiz hesabı açtıranlar 18 bin 822 liraya kadar para yatırabilir. Böylece devlet desteği miktarı da artırılabilir.



ÇEYİZ HESABINDA ÖDEME 2019'DA



Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Uygulamadan yararlananların düğününü yurtdışında ya da otelde yapıp yapmadığı gibi ayrıntılara bakılmayacak.



Evlenecek gençlere destek için hayata geçirilen "çeyiz hesabı" uygulamasıyla gençlerin evlilik hazırlıkları için oluşturdukları birikimlerine geçtiğimiz yıllarda yüzde 20'ye varan oranda ve 5 bin Türk lirasına kadar devlet katkısı sağlanmıştı. Bu yıl ise bu rakamlar yükselişe geçti.







Çeyiz hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olanlar yararlanabilecek. Türk vatandaşı olup gerekli izni alarak bunu kaybeden Mavi Kart sahipleri ile üçüncü dereceye kadar alt soyları da çeyiz yardımı hakkından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet şartı olmadığı için, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz yardımı alabilecek.



Sisteme dahil olmak için ise Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak.



Hesabın mutlaka Türk bankalarının yurt içi şubelerinde açılması gerekecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşın, Türkiye'de kurulu bankalardan birinin bu ülkedeki şubesinde hesap açtırması kabul edilmeyecek.



Türk vatandaşlarına yönelik şartlar, Mavi Kart sahibi gurbetçiler için de geçerli olacak. Çeyiz hesabı avantajlarından yararlanmak isteyen gençler, bugünden itibaren ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı alabilecek.



Hesaba, açılışında bir kereye mahsus olmak üzere, ödemelerin üst sınırı olarak belirlenen bin liranın üzerinde, ancak 15 bin lirayı aşmayacak bir tutar yatırılabilecek. Uygulama kapsamında, evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 100, en fazla bin lira yatırmak gerekecek.







Kimler yararlanabilir?



Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabilecek. Türk vatandaşı olup kendi talebiyle bunu kaybeden mavi kart sahipleri ile üçüncü dereceye kadar alt soyları da çeyiz yardımı hakkından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet şartı olmadığı için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz yardımı alabilecek.



Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.



Ödemesini 3-4 yıl arasında düzenli yapanlara, 4 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde, hesaptaki birikimlerinin yüzde 15'i kadar katkı sağlanıyor. 5 yıl veya daha uzun süre ödeme yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak koşuluyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Çiftler, hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus üst sınırı aşan miktarda para yatırabiliyor. Ancak bu tutar en fazla 15 bin lira olabiliyor.



İlk ödeme 2019'da



Çeyiz Hesabı için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor. Aylık ödemede 3 kereden fazla, 3 aylık ödemelerde ise birden fazla ödemenin aksatılması, hesabın sona erdirilmesine neden oluyor.



Çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor. Bu kapsamda en geç 2 ay içerisinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabiliyor.



Yuva kuracak gençlere sağlanacak devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak ve hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Çeyiz Hesabı'nın ilk ödemesi ise 2019'da yapılacak.