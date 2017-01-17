Çeyrek altın, dolar, euro bugün (18.01.2017) ne kadar? Piyasalardan son dakika haberleri

Bugün 18 Ocak 2017 Çarşamba. Altının gramı 146 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altının alış fiyatı 235, satış fiyatı ise 241 lira dolaylarında. Piyasalarda dolar 3,76, Euro ise 4,02 civarında işlem görüyor. Piyasalar, Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri takip ediyor.

MERKEZ'İN ADIMLARI ETKİLİ

Perşembe gününden beri miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayarak "örtülü faiz artırımı" yapan Merkez Bankası, dün son olarak TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları son adım Merkez Bankası'nın bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.

Bankalar Merkez Bankası'nın yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı geç likidite penceresi imkanından dün 28 milyar TL'nin üzerinde yararlanırken, ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9'un üzerine çıktığı hesaplanıyor.

Merkez Bankası kritik faiz toplantısını 24 Ocak'ta gerçekleştirecek. Merkez'in bu toplantıda alacağı önlemler ve vereceği mesajlar doların yönünde belirleyici olacak.