Çeyrek altın, dolar, euro bugün (18.01.2017) ne kadar? Piyasalardan son dakika haberleri
Çeyrek altın fiyatları bugün kaç lira? Piyasalarda dolar, euro, altın fiyatları kaç lira? 18 Ocak 2017 Çarşamba günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Altının gramı 146 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 241 liradan satılıyor. Dolar 3,76 lira euro ise 4,02 liranın üzerinde hareket ediyor.
Bugün 18 Ocak 2017 Çarşamba. Altının gramı 146 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altının alış fiyatı 235, satış fiyatı ise 241 lira dolaylarında. Piyasalarda dolar 3,76, Euro ise 4,02 civarında işlem görüyor. Piyasalar, Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri takip ediyor.
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MERKEZ'İN ADIMLARI ETKİLİ
Perşembe gününden beri miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayarak "örtülü faiz artırımı" yapan Merkez Bankası, dün son olarak TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.
Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları son adım Merkez Bankası'nın bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.
Bankalar Merkez Bankası'nın yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı geç likidite penceresi imkanından dün 28 milyar TL'nin üzerinde yararlanırken, ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9'un üzerine çıktığı hesaplanıyor.
Merkez Bankası kritik faiz toplantısını 24 Ocak'ta gerçekleştirecek. Merkez'in bu toplantıda alacağı önlemler ve vereceği mesajlar doların yönünde belirleyici olacak.
DOLAR ENDEKSİNDE TRUMP ETKİSİ
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın doların çok değerli olduğu söylemesinin ardından dolar endeksi bir ayın en düşüğüne indi.
Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini gösteren endeks 100.26'ya kadar gerileyerek 8 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 100.50 düzeyinde bulunuyor.
PİYASALARDAN ALTIN FİYATLARI
ALIŞ SATIŞ
Altın gr 146,53 146,56
Çeyrek Altın 235,84 241,74
Yarım Altın 471,69 483,48
Cumhuriyet Altını 978,52 993,31
22 Ayar Bilezik 132,60 134,60
22 Ayar Altın gr 134,24 135,23
DOLAR, EURO BUGÜN KAÇ LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR?
Piyasalar Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri takip ediyor. Bankalararası piyasada dolar 3,76 civarında seyrediyor. Euro 4,02 liranın üzerinde hareket ediyor.
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